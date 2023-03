“Niet op het veld bij Real, maar wel spelen bij Rode Duivels... Dat zag ik niet zitten”: Eden Hazard openhartig over afscheid

Eden Hazard (32) dacht al sinds het EK in 2021 na over zijn internationaal pensioen. In een interview met RTBF speelt hij open kaart over zijn afscheid bij de Rode Duivels. “Niet op het veld staan bij Real, daarna bij de Rode Duivels toekomen, wel spelen en dat allemaal terwijl jongere gasten het ook verdienen om voor de nationale ploeg uit te komen... Dat zag ik niet zitten.”

Toby Alderweireld en Simon Mignolet volgden zijn voorbeeld, maar de eerste die er na het WK in Qatar de stekker uittrok was Eden Hazard. De flankaanvaller speelde in zijn laatste match voor de Rode Duivels amper vijf minuten - u weet wel, de 0-0 tegen Kroatië. Een einde in mineur voor de recordkapitein.

“Ik wilde heel graag aan die match beginnen, maar Roberto Martínez vertelde me twee uur voor de match dat ik niet zou starten. Na de wedstrijd tegen Marokko kon ik een dag niet trainen met last aan de adductoren. Martínez haalde dat als reden aan en dat accepteerde ik”, aldus Hazard.

“Martínez had wellicht ook niet gedacht dat die derde match op leven en dood zou zijn. Het plan vooraf was om mij in de derde wedstrijd te sparen zodat ik klaar zou zijn voor de achtste finales. Helaas. We speelden een goeie match tegen Kroatië, het ontbrak ons alleen aan een goal.”

Quote Helaas kon ik op het EK niet meedoen in de verloren kwartfina­le tegen Italië en dat heeft er echt wel mentaal ingehakt. Eden Hazard

Familie

Na de match vertelde Hazard op de bus aan een paar ploegmaats dat hij zou stoppen bij de Rode Duivels. “Aan de jongens met wie ik er al het langst zat. Ik had gedacht dat ze zouden zeggen ‘we begrijpen het, want je speelt niet zo vaak meer’, maar ze waren oprecht verrast. Dat was hartverwarmend.”

“Mijn dichte familie wist het ook al. Binnen het gezin waren ze een beetje verdrietig, maar nu zijn ze blij. Tijd die ik gewoonlijk niet met hen kon doorbrengen, kan ik nu wel met hen spenderen. Mijn ouders zijn ook tevreden, ze drukten me vooral op het hart dat ik moest doen wat ik zelf wou.”

Hazard lichtte de wijde wereld korte tijd later in met een Instagram-bericht. “Ik was op dat moment in New York met mijn familie. Achteraf gezien deed het me wel iets. Vooral de reacties van oude ploegmaats en mensen die in het wereldje zitten waren hartverwarmend. Ik heb er net geen traantje bij gelaten.”

Nieuwe generatie

“Maar ik wist dus al langer dat ik zou stoppen na het WK. De prestaties in Qatar waren niet doorslaggevend voor mijn besluit. Natuurlijk is het jammer hoe het is gelopen, maar mijn beslissing was vooraf genomen. Het was gewoon tijd om te stoppen”, aldus Hazard nog.

“Ik begon er voor het eerst over na te denken na het EK. Ik had toen mijn best gedaan om op tijd fit te zijn na mijn enkelblessure. Helaas kon ik niet meedoen in de verloren kwartfinale tegen Italië en dat heeft er echt wel mentaal ingehakt.”

“Ik voetbal in Madrid ook met Toni Kroos. Hij stopte twee jaar geleden bij de Duitse nationale ploeg en hij vertelde me dat wanneer anderen interlandverplichtingen hebben, hij van die tijd gebruik kon maken om te genieten met zijn gezin.”

Hazard wijst ook naar de opvolging. “Ondertussen klopten nieuwe jongens op de deur bij de nationale ploeg. Niet spelen bij Real, daarna toekomen bij de Rode Duivels en wel voetballen. Dat zag ik niet zitten, zeker omdat die nieuwe generatie het ook verdient om te spelen.”

