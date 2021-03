Niet het gewenste resultaat: Rode Duivels laten punten liggen in Tsjechië

Rode Duivels Een doelman die nazigroet deed (“zonder dat hij dat wist”), een ‘gebuisde’ bij Anderlecht en sneltrei­nen voorin: wat u mag en moet weten over Wales

24 maart Wales dus, vanavond voor de Rode Duivels aan Den Dreef in Leuven, als start van de WK-kwalificatiecampagne. Een team dat maar best niet onderschat wordt, de recente onderlinge confrontaties indachtig. Hieronder alvast wat u mag en moet weten over de vermoedelijke basiself bij de Welshmen.