Niet het gewenste resultaat: Rode Duivels laten punten liggen in Tsjechië, kijk hier naar de nabeschouwing

Rode Duivels Eerste selectie Mangala van korte duur: Stuttg­art-middenvel­der is niet fit en keert huiswaarts

22 maart Orel Mangala zal z’n debuut voor de Rode Duivels nog even moeten uitstellen. De middenvelder van Stuttgart zat voor het eerst bij de selectie, maar Mangala is niet fit genoeg om te spelen en heeft het complex in Tubeke vanavond verlaten.