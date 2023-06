Niet de eerste keer dat hij zijn kat stuurt: Courtois liet al vaker onvrede blijken bij dispuut

Thibaut Courtois kwam niet opdagen in het hotel van de Rode Duivels voor de verplaatsing naar Estland. Onvrede over de beurtrol van de kapiteinsband zou de oorzaak zijn. Het is niet de eerste keer dat hij zijn kat stuurt - of in het nauw rare sprongen doet maken.