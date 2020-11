Niels Destadsbader pingpongt met Dennis Praet: “Na mijn overstap van Italië naar Leicester dacht ik wel: ‘Waar ben ik nu beland?’”

Volledig scherm Destadsbader en Praet. © VTM

Destadsbader en Praet leerden elkaar kennen in Italië, toen de Rode Duivel er voor Sampdoria voetbalde. “En dan ga jij plots in het koude, kille Leicester City voetballen”, aldus Destadsbader in bovenstaande video. “’Waar ben ik hier beland’, dacht ik wel even. Maar ik ben wel heel blij met die stap. Er is veel meer tempo dan in de Serie A. De matchen gaan meer op en neer, terwijl in Italië het tactische plaatje net heel belangrijk was. Iedereen wist exact wat hij moest doen.”

Volledig scherm Dennis Praet. © BELGA

Praet mist ook wel dingen aan Italië. “De levensstijl een beetje. Maar ik heb altijd veel zin gehad om eens in de Premier League te spelen en ik vond Leicester ook de ideale stap. Dat er nog Belgen bij Leicester zitten, helpt wel om me er thuis te voelen. Toen ik er arriveerde, was Youri (Tielemans, red.) er al en ik heb veel aan hem kunnen vragen en veel aan hem gehad. Hij heeft me ook geholpen bij mijn keuze, want hij was heel enthousiast over Leicester.”

Bij de ‘Foxes’ hebben Tielemans, Praet én Castagne een basisplek. “Ik speel iets hoger op het veld. Rechts vooraan in een 3-4-3”, legt Praet uit. “Maar ik denk dat ik met mijn kwaliteiten nog iets beter zou zijn als ik iets meer in het middenveld zou spelen.”

Volledig scherm © BELGA

Rode Duivels

Vanavond startte hij wel, maar bij de Rode Duivels is Praet doorgaans geen basispion. “Ik zit nu aan zeven caps en ik hoop dat natuurlijk uit te kunnen breiden. Maar is natuurlijk al jaren een zeer sterke lichting. Wat ik vind van deze drie wedstrijden in één week? Ik zie dat persoonlijk wel als een kans, omdat ik normaal niet in de basis zou staan bij de competitieve matchen. Dus ik ben er wel blij mee.”

Volledig scherm Praet in het shirt van Leicester. © Photo News