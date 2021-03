Nicolas Lombaerts, de man die ontbrak tegen Wales op het EK 2016: “Het was een beetje karma”

Rode DuivelsBelgië-Wales roept onvermijdelijk herinneringen op aan de kwartfinale van het EK 2016. Vermaelen was geschorst, Vertonghen blesseerde zich op de laatste training. Nicolas Lombaerts (36) was de logische linksvoetige vervanger, maar die was helaas naar huis gestuurd. België ging in Lille met 3-1 de boot in. Vijf jaar later ziet de wereld er volgens Lombaerts helemaal anders uit: “Déze Rode Duivels mogen geen probleem hebben met Wales.”