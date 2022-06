Nederlandse pers wrijft het er graag in: “België als een versleten motor die het liefst naar de garage wil voor langdurig onderhoud”

Rode DuivelsAuwtch. 1-4. De meest ontluisterende nederlaag van de Rode Duivels onder Roberto Martínez. En dat net tegen Oranje in eindelijk nog eens een volle Heizel. De Nederlandse pers verliest enerzijds niet uit het oog dat het slechts om een partij in de Nations League ging, anderzijds laat het - terecht - niet na om de suprematie van Oranje in de verf te zetten. Net als de "onbeholpenheid” van de Belgen. “De Gouden Generatie lijkt op haar laatste benen te lopen.” In de Spaanse pers werd de volgspot gezet op Eden Hazard.

Algemeen Dagblad: “Zoals de woorden van De Bruyne”

“Het foeilelijke Koning Boudewijn-stadion in Brussel stond nooit bekend om zijn sfeervolle entourage, maar toen de tribunes rond kwart half elf ook nog leeg begonnen te stromen, was de aanblik in Brussel wel erg treurig. ‘Ze krijgen voetballes’, zong het uitvak, terwijl het Belgische publiek stilaan afdroop.”

“Het was volledig de verdienste van het Nederlands elftal. Tegen een dramatisch België speelde de ploeg van Louis van Gaal een uitstekende wedstrijd, in alles scherper en meer geïnspireerd dan de tegenstander. Slechts bij de afgekeurde goal van Timothy Castagne veerde het thuispubliek nog eens - tevergeefs - op.”

“Het spelbeeld in Brussel sloot precies aan bij de woorden van de Belgische sterspeler Kevin De Bruyne vooraf, die zich openlijk beklaagde over het speelschema in de Nations League, en openlijk erkende weinig trek meer te hebben.”

De Volkskrant: “België als versleten motor”

“Oranje was in Brussel de moderne bewegingsmachine, België de versleten motor die het liefst naar de garage wil voor langdurig onderhoud. De uitslag in de Nations League was ondubbelzinnig en vernederend voor de Rode Duivels die voetbalden als lammetjes: 1-4.”

“Nederland was een vrolijk ogend elftal, dribbelde en pingelde, viel aan en deed zijn uiterste best voor de ogen van Van Gaal, de strenge meester die volledige toewijding eist. België had niet zoveel zin, of kan niet beter, zeurde bij de scheidsrechter en wilde voor eigen publiek geen pijn lijden.”

“Maar goed. Alles is onlogisch in deze voetbaltijden. Normaliter bruist juni van een echt toernooi dat aanstaande is. Nu is de Nations League het alternatief, oefenvoetbal met een sausje van belang, na afronding van de competitie. Straks is het kort vakantie, dan volgt de hervatting van de competities en een WK in het midden van het seizoen, in Qatar. In feite is de voorbereiding een tombola. Wie weet wie straks fit is, als het in november echt zover is.”

Trouw: “De Bruyne leek met hoofd al op Ibiza te zijn”

“Je zou ze met de criteriums na de Tour de France kunnen vergelijken, deze wedstrijden in de Nations League. Het Belgische publiek ging er in Brussel eens goed voor zitten; dit was een kans om de uitgezworven vedetten als Kevin De Druyne en Romelu Lukaku nog eens live in actie te zien. Het werd echter een afknapper. De 42.000 mensen in het Koning Boudewijn stadion floten na ruim negentig minuten vooral van afkeuring op hun vingers.”

“Hun helden waren te moe of zijn simpelweg niet goed genoeg meer. Ze werden op een zeldzame nederlaag getrakteerd. Al is het maar Nations League, dat commerciële gedrocht van de Uefa, het kwam toch aan, met een riante 1-4 afgedroogd worden in een prestigeduel met de noorderburen.”

“Het Nederlands elftal was simpelweg feller, oogde veel frisser en was veel meer gebrand op een goede pot dan de Rode Duivels. Zeker na het vroege uitvallen van spits Romelu Lukaku was de angel er wel uit bij de Belgen en heerste Nederland in Brussel zoals het dat in decennia niet had gedaan.”

Quote Wat te denken van de Belgische achterhoe­de? Daar zullen de Rode Duivels nooit wereldkam­pi­oen mee worden. De ene veteraan - Alderwei­reld - speelt tegenwoor­dig niet voor niets in de zandbak in Qatar, de andere dikke dertiger - Vertonghen is veel te traag. Trouw

Alderweireld (33) en Vertonghen (35) zwaar aangepakt in 'Trouw'.

“Zo won Nederland dik van de Belgen, voor het eerst na een kwart eeuw. Na de 3-1 op 6 september 1997 in de Kuip volgden acht gelijke spelen en nederlagen. Dat illustreert dat België het vaak superieure Nederland voorbij was gestreefd. Maar de ‘gouden’ generatie van het afgelopen decennium, die overigens nooit een grote prijs won, lijkt op haar laatste benen te lopen.”

“Dat geldt niet voor De Druyne, die volgens Van Gaal dit jaar de Gouden Bal voor de beste speler van de wereld verdient - maar hij maakte vrijdagavond de indruk met het hoofd al een beetje op het strand op pakweg Ibiza te zijn. Ook Lukaku is nog altijd een topspits, maar kampte met een blessure. Maar wat te denken van de Belgische achterhoede? Daar zullen de Rode Duivels nooit wereldkampioen mee worden. De ene veteraan - Alderweireld - speelt tegenwoordig niet voor niets in de zandbak in Qatar, de andere dikke dertiger - Vertonghen- is veel te traag. En Boyata is te kwetsbaar.”

NRC: “Onbeholpen Belgen”

“België staat tweede op de FIFA-ranking. Dat is 8 plaatsen hoger dan Nederland. Maar het is ook een voorzichtig signaal van verval na jaren op de eerste plaats. De gouden generatie van de Rode Duivels met sterren als Kevin de Bruyne (30), Eden Hazard (31) en Romelu Lukaku (29) – alle drie aan de aftrap – begint op leeftijd te raken. Het WK in Qatar is hoogstwaarschijnlijk de laatste kans op de grootste prijs in het mondiale voetbal. Als die niet al verkeken is, moet bondscoach Roberto Martínez denken na het debacle tegen Oranje.”

“Zodra het Nederlands Elftal de Belgen opjaagde of het tempo versnelde, oogde het elftal van Martínez onbeholpen. Zo gaf centrale verdediger Dedryck Boyata vlak na rust onder druk een hopeloze bal, waarna Berghuis met één slimme pass Depay voor de keeper kon zetten. 0-2. Vervolgens ging België meer risico nemen, om door twee counters van Oranje genadeloos afgestraft te worden. Doelpuntenmakers: Dumfries en opnieuw Depay. Pas in het laatste kwartier kreeg België de overhand, met een eretreffer in blessuretijd als gevolg.”

AS: “Niets kwam er uit Rode Duivels”

Waar in de Engelse pers louter de nieuwe enkelblessure van Lukaku een thema is, werd er in Spanje met argusogen gekeken naar de prestatie van Eden Hazard. Al benadrukte het Madrileens gezinde AS nog wel fijntjes dat België het moest stellen zonder Courtois, “vandaag de beste keeper ter wereld.” AS zag vooral een ‘discrete’ Hazard in de eerste helft die hij mocht spelen. “Zeker niet slecht, maar ook niet goed. Met focus, op de tien. Fysiek zag hij er ok uit, maar zonder gevaar te creëren.” AS duidt ook op het historische karakter van de cijfers. “Dat Nederland België deze eeuw nog niet had verslagen, was pijnlijk voor een natie met meer voetbalhistorie dan de Belgen. Zij zijn nu al lang de betere, maar hebben een slechter verleden en een slechtere school dan de Nederlandse. Maar vandaag kwam er niets uit de Rode Duivels.”

Sport: “België zoals een boa gewurgd door Nederland”

Ook in de Catalaanse pers de nodige ruimte voor Hazard, net als voor Frenkie de Jong die uitblonk centraal op het middenveld en achteraf indirect sneerde richting Xavi dat hij “op een heel andere positie dan bij FC Barcelona speelde”. ‘Sport’ zag een “acceptabele Hazard, met veel ruimte voor verbetering”. Zeker voor iemand met weinig minuten in de benen. “Beetje bij beetje bewoog Hazard zich door het hele gebied van de aanval: rechts, links, door het centrum en hij bewoog continu, zoals vroeger: hij was de speler op wie de meeste fouten gemaakt werden in de eerste 45 minuten. Hij zocht naar gaten om Lukaku te bedienen, vroeg op het middenveld de bal op... Maar langzaam, zoals een boa, werden België en Hazard door Nederland gewurgd. De Duivels, vooral Boyata, zakten helemaal weg.”

