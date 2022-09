Nagelnieuw bondsgebouw wordt feestelijk geopend, bondsvoorzitter: “Willen graag Final Four Nations League organiseren”

Rode DuivelsTwee jaar na de eerste spadesteek is het nieuwe hoofdkwartier van de Belgische voetbalbond (KBVB) vanavond plechtig ingehuldigd. En dat in het bijzijn van heel wat prominenten.

Onder meer premier Alexander De Croo (Open VLD), Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive waren present. Net als alle Rode Duivels, Red Flames en bondscoaches Roberto Martínez en Ives Serneels. Tubeke is nu meer dan ooit het epicentrum van het Belgisch voetbal. De Rode Duivels en de VAR waren er al langer actief. Ook alle administratieve diensten zijn intussen verhuisd van de Houba de Strooperlaan in Brussel naar Tubeke. Het nieuwe bondsgebouw telt een ruime gelijkvloers, kelder en twee verdiepingen met de modernste accommodatie. Van een fitnessruimte en cirkelvormige kleedkamer tot kantoorruimtes en een brasserie. De totale kostprijs bedroeg zo’n 16 miljoen euro.

Volledig scherm Eden Hazard en Max Colombie van Oscar and the Wolf. © Photo News

Bondsvoorzitter: “Willen graag Final Four Nations League organiseren”

Paul Van den Bulck, de voorzitter van de Belgische voetbalbond (KBVB), was een tevreden man bij de officiële opening van het nieuwe bondsgebouw in Tubeke. Van den Bulck wilde onderlijnen dat de bond bezig is met een inhaalslag op infrastructureel vlak. België wil, indien het zich de komende week kwalificeert, de Final Four van de Nations League in juni volgend jaar organiseren. De kandidatuur voor de organisatie van het WK vrouwenvoetbal in 2027 is ook een prioriteit.

“Een goede infrastructuur is erg belangrijk”, legde Van den Bulck uit. “We hebben internationale ambitie. De Belgische voetbalbond was te lang afwezig van het internationale toneel, en dat ondanks de prestigieuze prestaties van onze nationale teams. We zouden liever vandaag dan morgen het WK vrouwenvoetbal organiseren. We zijn, samen met Nederland en Duitsland, kandidaat voor de editie van 2027 en we kijken daar enorm naar uit.”

De bond wil ook de Final Four van de Nations League organiseren, als de Rode Duivels zich komende week kunnen plaatsen. “Het zou fantastisch zijn voor onze fans dat deze fantastische lichting spelers in eigen land kan strijden voor een trofee”, aldus Van den Bulck. “We hebben een akkoord met de stad Brussel voor enkele kleine aanpassingen van het Koning Boudewijnstadion. Bij kwalificatie zijn we grote kandidaat voor de organisatie.”

“Het Koning Boudewijnstadion voldoet momenteel niet meer aan de moderne comfortvereisten”, erkende Van den Bulck. “Dat geldt ook voor vele clubstadions. Clubs botsen op obstakels, onder meer op het vlak van vergunningen. We willen samen met de autoriteiten een oplossing hiervoor vinden. Een goede infrastructuur is ook belangrijk voor het imago en de economie van ons land.”

