Naar x-factor bij jonge Duivels blijft het speuren: experimentele Belgen geven twee keer voorsprong uit handen

Rode DuivelsBrave Rode Duivels. Ierland voor hun honderdjarig bestaan toch nog een draw gegund. Al was dat niet eens onverdiend. Experimentele Belgen konden nooit hun wil opdringen, ondanks twee keer een voorsprong via Batshuayi en Vanaken. Naar de x-factor bij de nieuwe lichting Belgen, blijft het speuren met vergrootglas.

Ierland - België ging een interland waarin nieuwe jongens hun kans kregen richting WK eind dit jaar of al naar 2026 toe, wanneer dat WK in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. Maar op Theate, Saelemaekers en De Ketelaere na, koos de bondscoach toch vooral voor vertrouwde namen waarvan we weten wat ze kunnen en vooral niet. Zo bleef Trossard op de bank ten voordele van Dendoncker. En werden we weinig wijzer. Of het moest zijn dat Theate over goeie voetjes beschikt. Saelemaekers en zeker De Ketelaere konden zich te weinig doorzetten. Voor ‘CDK’ dan wel een leermoment, dat hij op z’n 21ste toch nog vooral aan maturiteit moet kweken.

Het was dan ook een gevestigde waarde die de meegereisde Belgische fans al na twaalf minuten deed juichen. Met zijn 23ste in amper 40 caps nota bene. ‘Batsman’ is goed voor een interlandgoal om de 80 minuten. Michy heeft de pech een beest als Lukaku voor hem te hebben, maar o zo dankbaar om hem als tweede spits achter de hand te hebben. Heerlijke goal ook, hoe Batshuayi naar binnen sneed om dan de verste hoek te vinden. Een goal waarop ene Thierry Henry een patent had en die onze T2 ongetwijfeld zal plezieren.

Over Henry gesproken: het was rond het halfuur dat de Britse regisseur hem secondenlang in beeld bracht. Luid boegeroep steeg op in een met 50.000 fans volgepakt Avivas-stadium. En plots vonden de Ieren, nu wel vooruitgestuwd door de fans, iet of wat hun ‘mojo’. “Alsof de regisseur Ierland eigenhandig in de match bracht”, merkte ‘s lands slimste analist Marc Degryse in de VTM-studio tijdens de rust op. Want wat Ierland daarvoor op de mat had gebracht, was om te huilen. Mignolet kon op z’n dooie gemak de uitnodigingen voor de babyborrel van zijn zoontje in de dichtsbijzijnde postbus van het Avivas gaan droppen - niemand die het gemerkt zou hebben.

Maar bij de eerste de beste Ierse kans, was het raak (1-1). Knappe retro van Ogbene - niet voor niets een Ier met Nigeriaanse roots. Pech voor Denayer, die de poging in doel deed verdwijnen. De start van een frustrerende Belgische periode - ook na de pauze was de start slap toen Vanaken te laat reageerde en Tielemans, die weliswaar een alles behalve goeie match speelde, de meubelen moest redden.

Maar ook de Belgen waren efficiënt. Nog voor het uur stonden we alweer op voorsprong. Op corner van Thorgan Hazard bewees Vanaken zijn kopbalsterkte. Prima ingekopt, zij het dat de bal via Coleman in doel verdween. Orel Mangala viel net als Januzaj een kwartier voor tijd in. Voor die eerste werd het geen leuk debuut. Afgetroefd door Browne met het hoofd bij de late Ierse gelijkmaker. En zo werd het dan toch geen nieuwe Belgische zege en zijn we dat nummer één nu toch wel echt kwijt. Misschien niet eens slecht. En zo werd het toch een interland met vooral een negatieve connotatie: te traag voetbal en te makkelijke tegengoals tegen een Ierland dat al lang blij was met de puntendeling.

