Naar het grootste podium via oorlog en armoede: wat u mag en moet weten over talisman Alphonso Davies (en de andere Canadezen)

Dit zijn de speerpunten bij de Canadezen

“Een kind geboren in een vluchtelingenkamp hoort het niet te maken.” Met een pakkende boodschap viert Alphonso Davies op 13 november zijn selectie namens Canada voor het WK in Qatar. “Laat niemand zeggen dat je dromen onrealistisch zijn.”

Na vier landstitels en de Champions League met Bayern München krijgt het sprookje van Alphonso Davies (22) straks een nieuwe dimensie. De sterspeler van Team Canada leidt het land dat hem en zijn familie op vijfjarige leeftijd in de armen sloot op een historisch WK, het eerste in 36 jaar voor Les Rouges. Dik 15 jaar nadat hij samen met zijn Liberiaanse ouders het Ghanese vluchtelingenkamp in Buduburam — de plaatsnaam die op zijn identiteitskaart staat — achter zich liet voor een beter leven in Noord-Amerika.

Wapens in de hand

“Het is moeilijk te geloven dat we aan de burgeroorlog in Liberia ontsnapt zijn. Elke stap die ik zet op het veld is er één voor mijn ouders.” Vooraleer hij in Ghana geboren wordt, voeren Davies’ ouders in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia elke dag een overlevingsstrijd. Op zoek naar proper water en voedsel. Met geweren in de hand. “De enige manier om te overleven”, vertelt zijn vader Debeah. “Rondlopen met wapens, het was ons ding niet. Vandaar dat we naar Ghana gevlucht zijn.” Later, eens in Edmonton, is het nog steeds harken voor de familie Davies. Moeder Victoria werkt tot ’s avonds laat, de piepjonge Alphonso ontfermt zich over de jongere tweeling in het gezin.

Quote Dit podium is gebouwd voor hem. Bondscoach John Herdman

Op de Moeder Teresa-school in Edmonton blijkt al snel dat Alphonso een uitzonderlijk kind is: “Een natuurtalent”, vertelt een lerares in gesprek met Bundesliga.com. “In alles wat hij deed, blonk hij uit. Atletiek, basketbal, andere sporten. En altijd liep hij in de gang te dansen met een glimlach op zijn gezicht.” Anders dan veel Canadese kinderen krijgt Davies geen schaatsen en hockeystick toegeworpen, maar stapt hij in de Free Footie-voetbalschool, een academie voor kinderen van achtergestelde gezinnen, die zich geen lidgelden, transport of materiaal kunnen permitteren. “Van zijn eerste balaanraking, wist ik het meteen”, vertelt oprichter Tim Adams. “Dit kind is een geschenk voor de voetbalsport.” Terwijl Davies naar eigen zeggen vooral zichzelf wou amuseren en uit de problemen houden, sluit hij op zijn 14de al aan bij de Vancouver Whitecaps. Op zijn vijftiende viert hij als jongste speler ooit zijn debuut in de Major League Soccer, twee jaar later doet hij hetzelfde voor de nationale ploeg van Canada.

WK 2026 mee afgedwongen

De stormachtige carrière van Davies mondt uit in een recordtransfer naar Bayern München in 2018. Kort daarvoor doet hij zijn aangrijpende verhaal op het FIFA-congres waarop de kandidatuur van Canada, de VS en Mexico voor het WK 2026 voorgesteld wordt. Over de gastvrijheid van Canada en zijn parcours vanuit het vluchtelingenkamp naar een professionele voetbalcarrière. En of zijn verhaal impact had. Vandaag is Davies ook ambassadeur bij UNHCR, het vluchtelingenprogramma van de Verenigde Naties. Eerder gaf hij aan al zijn WK-premies integraal naar de organisatie te storten.

Davies is het gezicht van het Canadese voetbal, de best denkbare ambassadeur voor een voetballand dat zich in sneltempo ontwikkelt. Recent teruggefloten door myocarditis — een hartaandoening die hij overhield aan een Covid-besmetting — én een hamstringblessure is ‘Phonzie’ desalniettemin klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven in zijn uitzonderlijke leven: “Dit podium is gebouwd voor hem”, verwacht bondscoach John Herdman alvast de állerbeste Davies in Qatar.

Wat u mag/moet weten over de andere tien Canadezen Maar natuurlijk is Canada meer dan alleen Alphonso Davies. Hieronder wat u mag en moet weten van de ploegmaats waarmee hij de scalp van de Rode Duivels wil pakken: Milan Borjan - 35 - Rode Ster Belgrado - doelman

• Wat moet u weten: Werd in zeven van z’n acht laatste seizoenen landskampioen, eerst bij Ludogorets en nu bij Rode Ster Belgrado. Canada’s doelman met de meeste caps en clean sheets in hun geschiedenis.

• Wat mag u weten: Servische ouders en geboren in Kroatië, maar toch in doel bij... Canada. Verhuisde pas op 13-jarige leeftijd met z’n ouders naar Canada, waar hij al snel jeugdinternational werd. Volledig scherm © Photo News Alistair Johnston - 24 - CF Montréal - rechtsachter

• Wat moet u weten: Moest dankzij de Covid-pandemie een half jaar wachten op z’n profdebuut, maar verdween nadien nooit meer uit de ploeg tot z’n transfer naar Montréal. Van opleiding middenvelder.

• Wat mag u weten: Kan na het voetbal nog een carrière in de kunstwereld ambiëren. Pronkt op Instagram geregeld met zijn leuke tekeningen van onder meer Beckham en Federer. Volledig scherm © REUTERS Steven Vitória - 35 - GD Chaves - centrale verdediger

• Wat moet u weten: Stevige kerel van 1m95, die geregeld ook een doelpuntje meepikt. Scoorde in totaal al 46 goals, niet slecht voor een verdediger.

• Wat mag u weten: Geboren en opgeleid in Canada, maar speelde haast heel z’n profcarrière in Portugal, het land van z’n ouders. Koos pas op z’n 25ste definitief voor Canada, ook al vertegenwoordigde hij in z’n jeugd de kleuren van Portugal. Volledig scherm © AP Kamal Miller - 25 - CF Montréal - centrale verdediger

• Wat moet u weten: Linkspotige, maar ook 15 centimer kleinere centrale verdediger dan zijn collega. Werd dit seizoen wel beloond met een plekje in het MLS All-Star team.

• Wat mag u weten: Genoot dezelfde opleiding als Buchanan bij Syracuse. Moest het hebben van hard werk eerder dan talent, zowel fysiek als op school. Volgde zelfs ‘nachtschool’ om z’n cijfers op te krikken. Volledig scherm © AFP Sam Adekugbe - 27 - Hatayspor - linksachter

• Wat moet u weten: Razendsnelle linksachter die de hele linkerflank voor z’n rekening neemt. Ontbolsterde de afgelopen jaren helemaal in Turkije. Was ook al in Engeland, Zweden en Noorwegen actief.

• Wat mag u weten: Vierde een levensbelangrijk doelpunt van Larin tegen Mexico door pardoes in een pak sneeuw te duiken en ging daarmee viraal. Grapte al om hetzelfde te doen in een berg zand in Qatar. Groot fan van Manchester City. Volledig scherm © AFP Tajon Buchanan - 23 - Club Brugge - rechterflank

• Wat moet u weten: Jamaïcaanse roots. Kwam in januari vanuit de MLS naar Club Brugge voor een slordige zes miljoen. Was aanvankelijk voorbestemd op basketter te worden.

• Wat mag u weten: Keek als kind op school op naar de vier jaar oudere Cyle Larin. Verloor zijn vader op 7-jarige leeftijd. Trok op zijn 15de naar Colorado om er in de VS zijn voetbalcarrière te lanceren. Volledig scherm © REUTERS Atiba Hutchinson - 39 - Besiktas - verdedigende middenvelder

• Wat moet u weten: Zijn roots liggen in Trinidad. De aanvoerder. Ervaren, maar dit kalenderjaar slechts drie matchen op de teller. Speelde drie seizoenen voor PSV (2010-2013), vooraleer hij een icoon werd bij Besiktas.

• Wat mag u weten: Komt net als Buchanan en Larin uit Brampton. Werd in zijn PSV-periode drie keer aan de knie geopereerd. Speelde in zijn carrière zowat op alle posities. Volledig scherm © AP Stephen Eustaquio - 25 - FC Porto - centrale middenvelder

• Wat moet u weten: Sterkhouder van Canada, maar ook van FC Porto. Toverde Jan Breydel in oktober om tot zijn speeltuin. Staat samen met Porto’s Taremi op het lijstje van enkele topclubs uit de Premier League.

• Wat mag u weten: Wordt de Canadese Pirlo genoemd. Werd geboren in het Portugese Nazaré, bekend om ’s werelds grootste golven. Volledig scherm © USA TODAY Sports Jonathan David - 22 - Lille - aanvaller

• Wat moet u weten: Ex-aanvaller van AA Gent, die voor zijn vertrek naar Lille 37 keer scoorde in 83 matchen voor de Buffalo’s. Werd daarvoor afgetest bij RB Salzburg en VfB Stuttgart.

• Wat mag u weten: Geboren in Brooklyn, New York. Was zes maanden oud toen zijn ouders naar Haïti verhuisden, om vervolgens op zijn zesde in het Canadese Ottawa te belanden. Thierry Henry is zijn idool. Volledig scherm © AP Cyle Larin - 27 - Club Brugge - aanvaller

• Wat moet u weten: Jamaicaanse roots. Met zijn 25 goals recordhouder bij Canada. Scoorde slechts één keer voor Club dit seizoen, bij wie hij niet van de grond komt.

• Wat mag u weten: Testte op zijn 18de bij Club en Genk, maar werd doorgestuurd. Speelde aanvankelijk ijshockey, maar zijn ouders konden het materiaal niet bekostigen. Volledig scherm © USA TODAY Sports

