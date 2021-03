Naar een EK-selectie van 26 spelers? Martínez en andere bondscoaches ijveren bij UEFA voor uitbreiding

Roberto Martínez had nieuws op zijn persconferentie. “We hebben overlegd met verschillende bondscoaches. Engeland, Italië, wij... We zijn een voorstander om de selecties voor het EK uit te breiden. Niet 23, maar 26 spelers of meer. Het zou passen binnen de huidige tijd, waarin er tegenwoordig ook al vijf vervangingen toegelaten zijn. Het is nu wachten of de UEFA daarin meewil.”

In Italië heeft Martínez in elk geval medestanders. Italiaans bondscoach Roberto Mancini is dezelfde mening toegedaan. Mancini had nog volgend argument: “Stel dat er iemand besmet geraakt op het EK? Het wordt dan niet evident om vervangers te vinden, want de spelers zullen al op vakantie zijn. Vandaar dat ik het idee genegen ben om meer dan 23 internationals te kunnen oproepen.”

Mocht het toch bij 23 blijven, dan is het logisch je dat Martínez jongens zal moeten ontgoochelen, gezien de prestaties van de vervangers gisteren. Spanjaard weet dat, vandaar zijn anticiperende uitspraken. “Het EK is slechts één ding”, klonk het. “De spelers moeten het grotere plaatje zien. Er zijn nu drie grote toernooien op relatief korte termijn, met het EK, het WK in Qatar en de Final Four van de Nations League in oktober. Kijk, het kan gebeuren dat je niet bij de 23 bent, maar iedereen moet beseffen dat er nog kansen komen. Het draait niet enkel om het EK.”

Martínez, sowieso al een positieve persoonlijkheid, was vanzelfsprekend “verrukt” over de 8-0-overwinning. “Ik heb op vele posities gewisseld, maar er was desondanks continuïteit en stabiliteit. Het was voorts fijn om zien hoe sommigen een beslissende rol opnamen. Het is belangrijk dat we verschillende spelers hebben die de ploeg kunnen helpen. Vers bloed is een must, wil je successen halen. Met elf word je geen Europees kampioen.”

Deze interlandbreak heeft Martínez veel informatie bezorgd, beweert hij. “Die kennis zal ons toestaan om een perfecte mix richting EK samen te stellen. Alles wordt in rekening gebracht: wedstrijdritme, fitheid, profiel, ... Ik wil een gebalanceerde kern. Er zullen zelfs spelers afvallen die dat misschien niet verdienen, maar ik kies elk individu in functie van de groep in zijn totaliteit.”

Martínez sprak ook kort over de laatste rechte lijn richting EK. Begin juni zijn er nog twee oefenmatchen. “Eén op 3 juni - die tegenstander wordt binnenkort bekendgemaakt - en op 6 juni tegen Kroatië. Onze uitvalsbasis wordt Tubeke. We zullen alle spelers individueel monitoren. Het is het idee om iedereen voldoende rust te geven, zodat we fris aan ons EK tegen Rusland op 12 juni kunnen beginnen.”

Tegen Wit-Rusland moesten de Belgen alvast niet in het rood gaan...