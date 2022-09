Na vraag van Belgische journalist krijgt Louis van Gaal lachers op de hand, Courtois geïrriteerd: “Altijd hetzelfde met jullie”

Rode DuivelsWat Louis van Gaal vond van België, was een vraag van Belgische zijde op de persconferentie na de vermijdbare nederlaag van de Rode Duivels in Nederland (1-0) . Zijn antwoord was veelzeggend en Van Gaal kreeg de lachers op de hand. Bij de Rode Duivels weinig negatieve, laat staan kritische, reacties. “We hebben Nederland gedomineerd”, zei Thibaut Courtois, die zich stoorde aan de dikwijls negatieve houding van de pers. “Het is altijd hetzelfde met jullie.” Ook Roberto Martínez onthoudt dat België “voldoende gecreëerd had”.

Of België nog over net zoveel kwaliteit beschikt als in 2018, toen de Rode Duivels brons pakten, maar goud tot de mogelijkheden behoorde? Van Gaal: “Ik heb die kwaliteiten van vier jaar geleden niet voor me. Ik kijk altijd naar Nederland. En naar Engeland en Duitsland. Dat is heel vreemd, wat België stond al die tijd nummer één.”

“Ik vond dat België vandaag het betere voetbal heeft laten zien. Maar dat is ook voetbal. Wij hebben gescoord uit een corner en daarna was het helemaal open huis”, doelde hij op de risico’s die de Duivels namen na de 1-0. Vervolgens stipte Van Gaal aan dat Martínez over veel ervaring en een keeper van wereldklasse beschikt met Thibaut Courtois.

Van Gaal pakte vervolgens ook uit met een grappige uitsmijter. “Ik zie België alleen als ik tegen ze moet spelen. Dan analyseren we ze en winnen we van ze”, zo luidde het antwoord waar de Belgische journalist het mee moest doen.

Martínez: “Hadden eerste goal moeten maken”

Aan Belgische zijde geen Thierry Henry op de persconferentie in de ArenA. Wel Roberto Martínez. De bondscoach mocht na zijn rode kaart tegen Wales niet coachen in de derby. Vanuit de tribune zag hij hoe de Rode Duivels finaal onderuit gingen in het slot. “We hadden sneller die eerste goal moeten maken”, zei de Spanjaard. “Dat had onze prestatie eigenlijk nodig. En ik vond dat we voldoende kansen kregen om te scoren in de eerste helft. Hun aanpak was voorzichtig. Een goal zou voor wat meer onzekerheid gezorgd hebben. Goed, na de 1-0 moest Thibaut nog een paar keer op zijn best zijn.”

Over de aanpak zei Martínez: “We wilden winnen met drie doelpunten verschil.” Dat is om diverse redenen niet gelukt. De bondscoach vond voorts dat Debast “een nieuwe stap voorwaarts gezet heeft”. Om eraan toe te voegen: “Het positieve overheerst over wat er gebeurd is bij de tegengoal - tegen één van de beste koppers ter wereld. Ik ben blij met hoe hij de instructies opgevolgd heeft.”

Tot slot kwam Martínez kort terug op het ontbreken van Dendoncker. “Een keuze die ik gemaakt heb. Hij mist een beetje matchritme. En omdat we wilden scoren, kozen we voor een extra aanvallende optie op de bank.”

Courtois: “Altijd hetzelfde met jullie, pers”

Jan Vertonghen: “Als we die ene maken, wil ik het wel zien”

Thierry Henry: “De Nations League is niet het WK”

