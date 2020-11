Na twee dochtertjes wordt Axel Witsel voor derde keer papa

Gezinsgeluk bij de Witsels in Duitsland: Rafaella Szabo, de vrouw van de Rode Duivel, is opnieuw zwanger. De verdedigende middenvelder van Borussia Dortmund heeft al twee dochters. Maï-Li is ongeveer vijf jaar oud, Evy is zo’n 3,5 jaar oud. De nieuwste Witsel-telg is voorzien voor mei 2021, zo maakten Axel en Rafaella bekend op hun Instagrampagina. Die datum schreef Witsel op zijn buik, onder het woord ‘daddy’. De meisjes laten weten dat zij ‘grote zus’ worden.

In de zomer van 2015, enkele maanden na de geboorte van Maï-Li, stapten Witsel en Szabo, die Roemeense roots heeft, in het huwelijksbootje in een kasteel in Spa. Sinds 2013 waren ze verloofd. Witsel wordt woensdag in ons land verwacht ter voorbereiding van het drieluik met de Rode Duivels. Na de oefenmatch van woensdag tegen Zwitserland (waarin Witsel niet aan de aftrap verwacht wordt) volgen Nations League-thuisduels tegen Engeland (zondag) en Denemarken, drie dagen later.