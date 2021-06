Na Portugese exit was Mourinho triest, nu zingt hij ‘It’s Coming Home’: “Fransen hadden iets te veel plezier tijdens match”

Rode DuivelsAls José praat, wordt er nog steeds geluisterd. Zeker in Engeland, waar hij voor enkele media zijn licht laat schijnen over het EK. Zondagavond laat was Mourinho nog triest, zo zei hij zelf, na België - Portugal. Maar sinds gisteren zingt de Portugese topcoach ‘It’s Coming Home’ - naar het iconische voetballied dat hand in hand gaat met de hoop van de Engelse natie op EK-goud en na de zege tegen Duitsland over heel Wembley te horen was.

Volledig scherm © rv

Over Engeland: “Respect tonen voor onvoorspelbare van voetbal”

“Ik was zo blij gisteren dat ik meezong met ‘Its Coming Home”, zegt José. “Alleen is het nog niet zover. En net daarvoor moet Engeland oppassen. Ze moeten blijven op zoek gaan naar de juiste balans, zowel in goede als slechte momenten. Normaal gezien mag de finale Engeland niet meer mislopen. Ik zie ze echt niet verliezen tegen Oekraïne of in de halve finale tegen de winnaar van Denemarken - Tsjechië. Maar je moet steeds respect tonen voor het voetbal en zijn onvoorspelbaarheid. Frankrijk ligt eruit omdat ze in de laatste tien minuten dat respect ontbeerden. Dus, Engeland: blijf rustig en bekijk het match per match. Maar dit Engeland is duidelijk klaar voor de finale. Alles anders zou een ontgoocheling zijn.”

Met een driemansdefensie en zowel Grealish, Foden en Mount op de bank deed Southgate menig wenkbrauw fronsen voor de start tegen Duitsland. “De juiste keuze. Engeland had drie clean sheets op rij in een defensie met vier, maar tegen Duitsland moesten ze het met drie centraal achterin doen. Kijk, ik heb Duitsland - Portugal tot op het bot geanalyseerd. Mijn conclusie: Duitsland won die match zo zwaar omdat Portugal het met een viermansdefensie deed en ze zo de Duitse wingbacks niet onder controle konden houden. Punt uit.”

Quote Last but not least: de Engelse bank is ongezien. Rashford, Sancho, Bellingham, Foden,... allemaal klaar en hongerig om in te vallen. José Mourinho

“Het is ook niet dat Engeland niet weet hoe je met drie achterin moet spelen. Die tactische polyvalentie hebben ze wel. Bovendien stond het soliede en werkten ze hard. Trippier dichtte centraal veel gaten en won zijn duels met Gosens, Shaw deed aan de overkant hetzelfde met Kimmich. Op het middenveld waren Rice en Phillips ‘reuzen’. Bovendien scoorden ze op het perfect moment, waarna ze ook nog even geluk hadden met die gemiste kans van Müller. En last but not least: de bank is ongezien. Opties à volonté. Rashford, Sancho, Bellingham, Foden,... allemaal klaar en hongerig om in te vallen.”

Volledig scherm © AFP

Over België - Portugal: “Eervolle exit”

Als Portugees zag ‘The Special One’ met lede ogen aan hoe de Rode Duivels de Seleção huiswaart stuurden. “Ik was meer triest dan ontgoocheld na die match, omdat Portugal goed gespeeld heeft. In de eerste helft zagen we twee goeie teams, met veel respect voor elkaar. De Belgische was een game changer, waarna Portugal zich genoodzaakt zag aanvallender te spelen en meer risico’s te nemen. Een eervolle uitschakeling vond ik het, als regerende Europees kampioen. Ze hebben alles gegeven, tegen een van de topkandidaten om Euro 2020 te winnen.”

Volledig scherm © Photo News

Over de Squadra Azzurra: “Mancini is er klaar voor”

Mourinho, die na zijn ontslag bij Tottenham straks trainer van AS Roma wordt, loopt hoog op met Italië en Roberto Mancini. “Een bijzonder ervaren manager. Als clubmanager ontwikkel je jezelf het beste. Hoe meer jaren je bij een club doorbrengt, hoe beter. En Roberto heeft 20 jaar gecoacht in de beste competities, in de beste landen. Hij is er dus meer dan klaar voor. Hij liet in zowel de kwalificatie als de poulefase al zien hoe goed hij is. De Azzurri is veel verbeterd onder hem.”

Volledig scherm Mancini versus Martínez. © AFP

Over Frankrijk: “Ze hadden net iets te veel plezier”

Of Deschamps gefaald heeft met de snelle uitschakeling van ‘Les Bleus’? “Dat vind ik wel. Zo’n geweldige spelers, zo’n fantastische ploeg, met die ervaring en status... Als coach moet je naar het einde van een wedstrijd die nog kan resulteren in verlengingen, bijzonder goed nadenken over je wissels. Dat deed Deschamps niet, toen hij in minuut 89 Griezmann inruilde voor Sissoko. Mocht het om een match gegaan zijn die over en uit was na 90 minuten: ok. Maar met verlengingen die om de hoek loerden, nam Deschamps daar een groot risico. Want nu stond hij daar plots, zonder een van zijn beste spelers die avond. Hij zal zichzelf ongetwijfeld vervloekt hebben. Bovendien viel Benzema nog eens uit in die verlengingen. Pech natuurlijk, maar zonder die twee toppers voorin ontbrak het Frankrijk aan kracht om het nog over de streep te trekken. Een fout van Deschamps, zoals iedere trainer die soms maakt.”

“Ik vond ook dat Frankrijk net iets te veel plezier had nog tijdens de match. Ik vind: in voetbal moet je plezier hebben ná de match, niet tijdens. En dat had Frankrijk. Na die gemiste penalty van Rodriguez speelden ze fantastisch. Die eerste goal van Benzema, ongelofelijk. Die derde van Pogba, top. Maar dan namen ze het iets te licht op, hadden ze dat tikje te veel plezier. Waarna Deschamps die fout maakt waar je als trainer soms nachtmerries van hebt.”

Volledig scherm Deschamps op de terugweg naar Frankrijk. © AFP

Over Zwitserland: “Tot die gemiste penalty gewoon betere ploeg”

“Ze hebben geen sterspelers, maar wat een fantastisch team. Petkovic heeft daar de voorbije jaren geweldig werk geleverd. Van een land dat zich amper kon kwalificeren voor een groot toernooi, naar eentje dat haast altijd in de finale fase zit. Nu kloppen ze zomaar eventjes op briljante wijze de wereldkampioen. En vergeet niet, dat had ook al binnen de reguliere tijd gekund. De realiteit was dat Hugo Lloris Frankrijk in de wedstrijd hield met die penaltysave. Zwitserland was tot op dat moment gewoon de betere ploeg. En ook na die 3-1 zijn ze ervoor blijven gaan. Met de juiste mentaliteit. ‘Het kan zijn dat we verliezen, maar laat ons er dan tot het laatste moment voor strijden opdat we met trots en erkenning van het thuisvolk het EK kunnen verlaten”, zo dachten ze.”

Volledig scherm Xhaka en co uit de bol na de stuntzege tegen Frankrijk. © EPA

Over België: “Het is nu of nooit”

Twee weken geleden had Mourinho zich nog als een believer in de winstkansen van onze Rode Duivels geout. “Een team vol goede spelers dat al vele jaren samenwerkt en intussen ook veel ervaring heeft. De Bruyne is een fantastische speler, Tielemans is enkel maar gegroeid sinds hij arriveerde in Engeland en Lukaku is een doelpuntenmaker die een ongelofelijke evolutie heeft doorgemaakt in zijn laatste twee jaar bij Inter.”

Mourinho looft ook bondscoach Martínez. “Een goede manager. Hij werkt nu al een paar jaar met de selectie en heeft een bepaalde speelstijl gecreëerd. Alles in dienst van de kwaliteiten van de spelers . Ik denk dat er iets speciaal kan gebeuren. En als ik zeg speciaal, dan bedoel ik beter dan de halve finale op het WK in Rusland.”

“Het is nu of nooit voor België, omdat ik vind dat hun spelers de perfecte leeftijd hebben om te oogsten. They can do it - ze kunnen het.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News