Na het wonder van Witsel moet medische staf Rode Duivels deze week wéér vol aan de bak met Hazard en De Bruyne: “Laat ons hopen op nog een mirakel”

Rode DuivelsDe Rode Duivels hebben met Portugal een lastige horde genomen, maar vlekkeloos verliep de 1/8ste finale zeker niet. De Portugezen maakten van de match bij wijlen een ware schoppartij. Te midden van het feestgedruis dus kopzorgen. Kevin De Bruyne en Eden Hazard liggen in de lappenmand. Het zou wel eens een duur avondje Sevilla kunnen geweest zijn. “We hebben hen nodig als we ver willen geraken op dit EK...”

Wil er iemand te voet naar Lourdes gaan? Of Santiago de Compostella?

Je weet nooit dat zo’n kaarsje branden echt helpt.

Kevin De Bruyne wordt nu al een maand achtervolgd door het noodlot.

Eind mei door Antonio Rüdiger van het veld gebeukt tijdens de Champions Leaguefinale - met een neus- en oogkasbreuk, plus een operatie in allerijl tot gevolg. Om vervolgens, eind juni, met een verzwikte enkel van het veld te moeten in de achtste finales van het EK, na een Portugese schaar van langs achter. De dader dit keer luistert naar de naam João Palhinha. Het was niet zijn enige fout gisteravond.

De Bruyne schreeuwde het instant uit van de pijn. De handoplegging van Pepe - de verpersoonlijking van Jackyll & Hyde - hielp niet. Een kwartier rusten evenmin. De tweede helft was nog maar net op gang gefloten toen De Bruyne ging zitten. Over en uit.

“A bad tackle”, noemde de bondscoach het. Hij zit met kopzorgen. “Het eerste wat we morgen (vandaag, red.) zullen doen als we terug in België zijn, is een scan nemen. De komende 48 uur worden cruciaal.”

Arme De Bruyne - van een tranendal gesproken.

Volledig scherm © Photo News

Medische cel aan de bak

De medische staf van de Rode Duivels moet de komende dagen dus weer vol aan de bak. Nog maar net geroemd voor het genezingsproces van Axel Witsel, ligt er al een nieuw dossier op hun bureau. Met een bijzonder strakke deadline. Over vier dagen wacht La Squadra al in München. “Ik hoop dat het meevalt, want we hebben Kevin en Eden nodig als we ver willen geraken op dit toernooi”, beseft Thorgan Hazard. “Gelukkig hebben we een fantastische medische cel.”

Die gaan deze week bijna de klok rond moeten werken, want naast De Bruyne mankt dus ook Eden Hazard - onze andere smaakmaker. “Ik heb ‘un truc’, ja. Een dingetje. Kijk, ik ga niet zeggen dat ik pijn heb, maar ik voelde wel iets kleins in mijn hamstrings.”

Het maakte dat Eden naar de kant moest. En na de kwalificatie het zwart-geel-rode legioen ging groeten met een zak ijs op de achterzijde van z’n bovenbeen. “Op dit moment weet ik niet hoe lang ik out zal zijn. We moeten de blessure nog evalueren. Het zal moeten blijken of ik de kwartfinale tegen Italië haal.”

Dat lijkt op het eerste gezicht bijzonder optimistisch. Dan komt zijn broer Thorgan realistischer over. “Ik hoop dat het meevalt voor Eden, maar het ziet er niet zo goed uit.” En Thibaut Courtois - geen dokter, voor alle duidelijkheid - ging nog een stapje verder. “Hoe ernstig het is, kan ik niet zeggen. Maar ik zag dat Eden pijn had. In het beste geval zal het om een contractuur gaan, denk ik. Tja. Dan is dat tien dagen, hé. Ik vrees er dan ook een beetje voor dat Eden niet meer zal spelen op dit EK. Maar laat ons vooral hopen op nog een mirakel.”

Hop. Waar wacht u op?

Naar Lourdes. Of naar Santiago de Compostella. Voor het mooie weer moet je toch niet in België blijven.

Volledig scherm © BELGA

Wandelschoenen

Een voordeel alvast is dat De Bruyne niet de man is die bij de pakken blijft zitten. En dat-ie geen wrok koestert op zijn daders. “Boos op Rüdiger? Neen. Ik ben geen moment kwaad geweest op hem. Hij wilde me blokken, niet mijn neus breken. Toen hij me na de finale direct een bericht stuurde, heb ik meteen één teruggestuurd”, klonk het vorige week. Ook de brute João Palhinha zal hij niets kwalijk nemen.

Het neemt niet weg dat de pech mag ophouden. Want ‘t is het maandje wel geweest voor KDB.

In het geval van Eden spreken we intussen al over jaren. Eerst die verdomde enkel die maar bleef opspelen, en nu een spierblessure in volle zoektocht naar de ultieme bekroning. “Maar stel dat ik een poosje out ben, dan nog ga ik bij de groep blijven om hen te steunen. Heel zeker. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als kapitein. (flauw glimlachje) Ik heb naast het veld ook een belangrijke rol te spelen, hé.”

Veel liever zijn wij hem vrijdag in München op het veld.

Net als De Bruyne.

Uiteraard.

Maar of dat realistisch is...

Heeft u al uw wandelschoenen aan?

Volledig scherm © Pool via REUTERS