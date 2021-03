Na Duitsers, Noren en Nederlanders protesteren morgen wellicht ook Duivels: 12 doden per week. Maar voor Qatar is dat "normaal”

Wie ooit in Westerlo naar voetbal is gaan kijken, kan zich iets voorstellen bij 6.500 mensen. Alles wat daar op een gewone zaterdagavond in het Kuipje gezellig bijeen zat, is in Qatar gesneuveld tijdens infrastructuurwerken voor het WK 2022. Volgens de lokale overheid gaat het om ongelukken of natuurlijke overlijdens, maar wanneer arbeiders sterven door een gebrek aan veiligheid of door te lange werkuren in een te felle hitte, en dat gebeurt structureel, dan spreek je over uitbuiting en schending van mensenrechten.