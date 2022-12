Na de pijnlijke exit: hoe kijken Duivels naar toekomst als international? “Ik ga nu naar m’n familie en dan bekijken we wat ik doe”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld hielden in twee van de drie wedstrijden de nul achterin, maar uiteraard zijn ze niet tevreden met dit resultaat. “Ik ben zeer ontgoocheld”, zei Vertonghen. “We hebben alles gegeven voor België, onze groep en onze coach. Maar het was niet genoeg. We hebben het inderdaad niet vanavond verloren. Nu hadden we veel kansen, meer dan in de vorige matchen samen, maar het is niet gelukt. Mijn toekomst bij de Duivels? Ik moet alles op een rijtje zetten, maar ik voel me nog supergoed.”

Quote Ik ga nu naar huis, naar m’n familie, en dan bekijken we wat ik ga doen. Toby Alderweireld

“Wij lezen ook wel dingen, maar als ik puur persoonlijk kijk, ook in naam van Jan, dan hebben we getoond dat we ook op dit niveau nog kunnen presteren”, aldus Alderweireld. “Ik ga nu naar huis, naar m’n familie en dan bekijken we wat ik ga doen. Dat zal iedereen wel doen. Ik heb vijftien jaar met trots alles, alles, alles gegeven voor de nationale ploeg. Ik moet er eens goed over nadenken. De laatste weken zijn moeilijk geweest om te verwerken, daarom ben ik ook trots dat ik deel heb mogen uitmaken van deze generatie.”

Volledig scherm Toby Alderweireld. © BELGA

Ook Dries Mertens gaf aan dat hij nog geen beslissing heeft genomen. “Nee, we zullen wel zien. Ik vind dat het nog altijd goed gaat, dus ik zou ook niet weten waarom ik zou stoppen. Dat er verschillende spelers huilden na afloop? Dat had volgens mij meer met de wedstrijd te maken, want we hebben echt wel de kansen gehad om te winnen. Of ze me nog mogen bellen voor de volgende interlandperiode? Ja, ik zou niet weten waarom niet.”

Volledig scherm Dries Mertens. © PIXSELL

