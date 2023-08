Na blessures Courtois en De Bruyne maakt een bondscoach zich zorgen: hoe fit is Romelu Lukaku nog?

“Het spel zit op de wagen bij de Belgen!”: buitenland­se media zien ‘de puinhoop van Courtois’ en vragen zich af of hij nog verder kan

Ondanks enkele ronkende online koppen is de zaak-Courtois in de buitenlandse media geen groot item. In de kranten wordt er zelfs nauwelijks aandacht aan besteed. Een klein stukje in de Madrileens gezinde dagbladen AS en Marca, waarin de focus gelegd wordt op de verdediging van de doelman van Real Madrid. Enkele lijntjes in L’Équipe, helemaal niets in bijvoorbeeld La Gazetta dello Sport of Daily Mail. Op de websites van de kranten wel quasi overal een weergave van de opvallende feiten bij de Rode Duivels. Een bloemlezing.