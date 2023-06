Na 54 dagen vakantie fit om Dendoncker te vervangen tegen Estland? Het ‘experiment’ Vertonghen onder de loep

KIJK. “Hij trok wel 25 sprints tijdens zijn opwarming”: zo overtuigde Olivier Deman, met indrukwek­ken­de fysieke parameters, bondscoach Tedesco

New kids on the block. Bondscoach Domenico Tedesco heeft een paar verrassingen uit zijn mouw geschud met zijn selectie voor de Rode Duivels. Omdat u de nieuwe internationals misschien niet zo goed kent als de Lukaku’s van deze wereld: een kleine profielschets.