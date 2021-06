Mulder en Degryse lovend over Lukaku, bezorgd om Hazard: “Er is nog veel werk aan de winkel”

Eden Hazard sukkelde dit seizoen met vervelende blessures, waardoor hij bitter weinig speelde. En dus ontbreekt het hem nu - vlak voor het EK - aan het nodige wedstrijdritme. Daarom gaf bondscoach Roberto Martínez aanvoerder Eden Hazard tien minuten tegen Kroatië, maar Jan Mulder heeft z'n twijfels. “Ik vraag me af wat hier het nut van is. Dit kun je hier ook op de gang doen. Het helpt weinig.”

Ook collega-analist Marc Degryse vond het optreden van Hazard niet bevredigend. “We hebben tijdens die tien minuten gezien dat er voor Hazard nog veel werk aan de winkel is. Op basis hiervan kan hij in principe niet starten tegen Rusland”, aldus Degryse. “We moeten hopen dat hij fit blijft en niet elke dag na een wedstrijd een reactie krijgt. Als hij van deze tien minuten morgen een reactie heeft, kan-ie beter niet meegaan.”

Lof voor Lukaku: “Hem kunnen we helemáál niet missen”

Romelu Lukaku tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd, maar was ook daarnaast dé uitblinker. Dat zagen ook de analisten in de studio. “We kunnen Hazard en De Bruyne niet missen, maar Lukaku kunnen we helemáál niet missen”, aldus Marc Degryse. “Batshuayi valt meestal goed in, maar als we Lukaku verliezen, staan we voor een groot probleem.”