Mourinho gelooft in Rode Duivels: “Het is nu of nooit, ze kunnen dit”

Rode DuivelsAls José praat, wordt er geluisterd. The Sun contacteerde Mourinho om zijn licht te laten schijnen over het EK. Hij nam alle grote landen onder de loep, dus ook België. “Er kan iets speciaal gebeuren.”

Mourinho gelooft in de kansen van onze Rode Duivels. “Een team vol goede spelers dat al vele jaren samenwerkt en intussen ook veel ervaring heeft”, vertelt de nieuwe coach van AS Roma aan The Sun. “De Bruyne is een fantastische speler, Tielemans is enkel maar gegroeid sinds hij arriveerde in Engeland en Lukaku is een doelpuntenmaker die een ongelofelijke evolutie heeft doorgemaakt in zijn laatste twee jaar bij Inter.”

Mourinho looft ook bondscoach Martínez. “Hij is een goede manager. Hij werkt nu al een paar jaar met de selectie en heeft een bepaalde speelstijl gecreëerd. Alles in dienst van de kwaliteiten van de spelers . Ik denk dat er iets speciaal kan gebeuren. En als ik zeg speciaal, dan bedoel ik beter dan de halve finale op het WK in Rusland.”

“Het is nu of nooit voor België, omdat ik vind dat hun spelers de perfecte leeftijd hebben om te oogsten. They can do it - ze kunnen het.”

Topfavoriet zijn de Duivels volgens de ex-trainer van Chelsea, Real en Tottenham niet. “Dat is Frankrijk. Ik zie geen zwakte. Als ze geen Europees kampioen worden, kan er gesproken worden van een mislukt toernooi.”

Volledig scherm © BELGA