Momenteel is het België - Hongarije! Maar als Duitsers scoren, wenkt absolute topaffiche in achtste finale met derde uit 'groep des doods’ voor België

Rode DuivelsVerrassende tussenstand in Duitsland - Hongarije: 1-2! Waardoor het momenteel België - Hongarije is in de achtste finale. Maar als de voetballogica gerespecteerd wordt en Duitsland terugslaat, dan zullen de Rode Duivels nog wat meer ‘giant killer’ moeten zijn, willen ze Europees kampioen worden. Door de nederlaag van Polen tegen Zweden en de vernedering van Slovakije door Spanje, levert groep E geen beste derde af. Gevolg: België neemt het zondag in Sevilla behoudens een mirakel op tegen de derde uit de ‘groep des doods’. Wordt het Frankrijk, Portugal of Duitsland? Of toch Hongarije of... Zwitserland? Volg het vanavond hier op de voet.