Moeilijk gaat ook: Rode Duivels zien zwaar af, maar zijn efficiënt en starten WK met winst dankzij Courtois en Batshuayi

De Bruyne: “Het moet beter, inclusief ik” - Martínez: “Overwin­ning was het belangrijk­ste”

Geen goed voetbal, maar wel drie punten. En dus was de perfectionist in Kevin De Bruyne niet tevreden met prestatie van de Rode Duivels tegen Canada. “Het was niet goed”, verwoordde Kevin De Bruyne zijn gevoel. “We bouwden niet goed op terwijl er wel degelijk veel ruimte was”, zei hij. “Het was niet goed genoeg, maar we weten wat we moeten veranderen. De precisie ontbrak, ook bij mij. Er was wel vechtlust, dat is een minimumvereiste.” Een verklaring voor de matige vertoning van de Belgen had De Bruyne niet. “Zo’n eerste match op een groot toernooi is altijd speciaal. Ik had geen stress, maar ik kan alleen voor mezelf praten. We maakten het onszelf moeilijk en daardoor kwam er stress in de ploeg.”

22:29