Moeilijk bespeelbaar veld in Leuven zorgt voor ergernis bij Duivels: “Het was lastig voetballen”

Rode DuivelsHet veld in Leuven was een gespreksonderwerp achteraf. Verschillende spelers gaven aan dat zij op een betere grasmat gehoopt hadden. “Het was lastig voetballen.”

De Rode Duivels horen op de Heizel, vond VTM-studiogast Jan Ceulemans gisterenavond, en de kans is groot dat hij veel bijval heeft in de kleedkamer. De Belgische internationals hadden immers kritiek op de staat van het veld in Leuven. “We moeten Leuven dankbaar zijn”, begon Romelu Lukaku, “maar de omstandigheden waren niet evident. Het was moeilijk voetballen op deze ondergrond.” Toby Alderweireld sloot zich daarbij aan: “Het was lastig om ons spel te ontwikkelen.” Kevin De Bruyne zwaaide tijdens de match een paar keer met de armen, bondscoach Roberto Martínez sprak over “the conditions”, de omstandigheden, waarmee hij zonder veel te zeggen toch zijn punt maakte.

Nochtans was men bij OH Leuven best tevreden over de vooruitgang van de afgelopen weken. De grasmat aan Den Dreef zag immers af begin dit jaar. Er was sneeuwval, vriestemperaturen, regen en ook nog eens een druk schema, wat logischerwijze tot averij leidde. Om nog meer belasting te vermijden, moesten de Red Flames in februari tegen Nederland naar het Boudewijnstadion uitwijken. Het gaf de greenkeepers van OHL iets meer tijd om voor beterschap te zorgen, maar zelfs met hun expertise konden zij geen mirakels verrichten.

Het gevolg was dat snel, vloeiend voetbal gisteren geen evidentie was op een hobbelig en met zand bewerkt terrein: de bal remde af of sprong op. Een hoog tempo was zo quasi onmogelijk, al mocht dat tegen een matige opponent als Wales geen excuus zijn om openingen te vinden. Bij de 2-1 hielp het veld zelfs: een Welshman gleed uit, Thorgan Hazard kon scoren.

Ook tegen Wit-Rusland op dinsdag is het in Leuven te doen. “Omdat er door de coronacrisis nog altijd geen supporters zijn toegelaten, is Den Dreef de meest aangewezen oplossing”, verklaarde de voetbalbond eerder. “De organisatie van dergelijke wedstrijden in een kleiner stadion is voordeliger.” Eenmaal de toeschouwers opnieuw welkom zijn, zullen de Rode Duivels in principe weer naar Brussel verhuizen, nieuws dat in de vestiaire van de nationale ploeg met de glimlach onthaald zal worden.

Volledig scherm Alderweireld in duel met Daniel James. © Photo News