Mission Impossible voor Witsel? Tweede onderzoek wijst vandaag uit of achillespees volledig af is

Rode Duivels Beginnen en eindigen tegen Wales: Rode Duivels kennen speelsche­ma voor WK-kwalifica­tie­cam­pag­ne

8 december Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland. In that order. De tegenstanders kenden we al, nu zijn ook de speeldata voor de Rode Duivels bekend voor de kwalificatiecampagne voor het WK in 2022.