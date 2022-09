Mishel Gerzig openhartig over huwelijk met Courtois, paniekaanvallen en haar nieuwe gezin: “Hoop dat we ook onze eigen kinderen zullen hebben”

VoetbalMishel Gerzig, binnenkort mevrouw Thibaut Courtois, heeft grootse plannen. Dat onthult ze in een uitgebreid interview met het Israëlische magazine ‘Menta’. Ze vertelt over haar aanstaande huwelijk, haar nieuw samengesteld gezin en haar paniekaanvallen. Gerzig: “Op persoonlijk vlak verwacht ik dat we volgend jaar ons eigen gezin zullen stichten.”

BEKIJK. Mishel Gerzig blikt terug op zomerse reisjes met Courtois

Volgend jaar is het zover. Dan stappen Courtois en het blonde Israëlische model (25) in het huwelijksbootje. De voorbereidingen op hun trouw zijn in volle gang. Dat vertelt ze in ‘Menta’.

Lees ook PREMIUM Zijn ambities staan subtiel op zijn arm: ook na het seizoen en de zomer van zijn leven heeft Thibaut Courtois grootse plannen in de Champions League

“Thibaut en ik zijn al anderhalf jaar samen”, zegt Gerzig. “We hebben elk onze eigen carrière. Het voorbije jaar hebben we van elkaar geleerd en ontdekt hoe we die twee in elkaars leven kunnen integreren. En ik denk dat we dat geweldig doen. Het komend jaar hoop ik dat we genieten van de opbouw naar ons huwelijk. Een bruiloft is één dag, maar de voorbereidingen spreiden zich over het hele jaar.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gerzig spreekt ook open over hoe de kinderen van Courtois uit een vorige relatie, Adriana (7) en Nicolas (5), haar hebben aanvaard. “Ik heb een speciale band met hen”, zegt ze. “Ze zijn heel lief en hebben me snel geaccepteerd. We zijn één gezin en het is echt hartverwarmend. Ze zien me als hun vriend. Dat vind ik leuk. Ik hoop dat deze unieke band blijft bestaan.”

“Het is geen geheim dat wanneer iemand kinderen uit een eerdere relatie heeft, het niet altijd gemakkelijk is voor de nieuwe partner. Maar ik heb echt geluk: het zijn zijn geweldige kinderen. Ik denk dat het belangrijk is, voor ieder die in een gelijkaardige situatie terechtkomt, dat de echte moeder op de foto blijft staan. En dat je met de kinderen omgaat als vriend. Niet als iemand die de plaats van hun mama probeert in te nemen. Ik ben hun vader niet komen weghalen. Op persoonlijk vlak verwacht ik dat we volgend jaar ons eigen gezin zullen stichten. En dat we, als God het wil, in de toekomst onze eigen kinderen zullen hebben.”

Volledig scherm © Instagram

Voor ze Courtois leerde kennen, deed La Gerzig haar legerdienst in Israël. Ze vertelt over de paniekaanvallen die ze kreeg, na haar periode bij defensie.

Gerzig: “Ik was commandant van een opsporings- en reddingsschip bij de marine. Het is een zeer intense rol - fysiek en mentaal. Aan het eind van de legerdienst twijfelde ik even om langer te blijven. Maar ik had van mijn dertiende veel tijd in mijn modellencarrière geïnvesteerd. Ik was het aan mijn ouders verplicht om daarmee door te gaan. Ze hebben daar veel voor opgeofferd.”

“Na mijn legerdienst kwam ik wel in een zwart gat terecht. Ik had geen idee dat ik me nadien zo leeg en onbetekenend zou voelen. Ik wist niet wat er met me aan de hand was. Ik had last van kortademigheid, gevoelloosheid over mijn hele lichaam, een snelle hartslag en soms werd het ook zwart voor mijn ogen. Ik had het gevoel dat ik dood zou gaan. Dat ik een hartaanval kreeg.”

Volledig scherm Thibaut Courtois en Mishel Gerzig op het trouwfeest van ploegmaat Dani Carvajal enkele maanden geleden. © Twitter

Ze ging in behandeling na herhaalde paniekaanvallen. Ze verkoos een alternatieve behandeling boven medicatie. Gerzig: “Ik ging door met mijn werk, ik gaf niet op. Ik heb leren ademen. En door mezelf moed in te praten voor een spiegel. Het is heel belangrijk om erover te praten, zoals ik doe op sociale media. En als ik tijd zou hebben voor psychologische behandeling zou het geweldig zijn.”

In de tuin van casa Courtois, in Madrid, zoekt ze ’s ochtends vaak de rust op. “Mijn dag begint na koffie en een training. Ik ga naar vergaderingen maar maak tijd voor een lunchpauze. We lunchen altijd samen thuis, nadat Thibaut terug is van training. Na een half uur pauze ga ik verder met mijn schema. Die geeft me een reset en stelt me ​​in staat om de dag effectief voort te zetten.”