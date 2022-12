Millimeterwerk! Carrasco en Rode Duivels ontsnappen aan penalty nadat videoref nog buitenspel ziet

Vooral Yannick Carrasco mag zich gelukkig prijzen met de VAR-interventie. Want nadat de linkerwinger al tegen Canada een penalty had veroorzaakt na - weliswaar ongelukkig - hands, ging hij in de Belgische do or die-match tegen Kroatië alweer in de fout. Carrasco, die even daarvoor nog een kans na een goeie Belgische aanval gemist had, maaide wel erg onoordeelkundig Kramaric onderuit in de zestien. Penalty, oordeelde Anthony Taylor.