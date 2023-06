“Mijn toekomst? Ik moet er nog even over nadenken”: Eden Hazard neemt in stijl afscheid van Rode Duivels

Hoe hij de Rode Duivels heeft gereani­meerd: een inkijk in de methodes van Domenico Tedesco

De weegschaal en het zwaard. In zijn filosofie heeft Domenico Tedesco (37) best wel wat gemeen met Vrouwe Justitia. In tv-interviews voor wedstrijden laat de bondscoach zelden het achterste van zijn tong zien. En ook zijn spelers laat hij graag lang in het ongewisse. Een inkijk in de tactiek van Tedesco. Met welke methodes heeft hij de nieuwe generatie Rode Duivels vooruit gestuwd? En hoe heeft hij ze die energie gegeven?