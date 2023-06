“Mijn toekomst? Ik moet er nog even over nadenken”: Eden Hazard neemt afscheid van Rode Duivels

Na het WK in Qatar maakte Eden bekend het internationale voetbal vaarwel te zeggen. In het Belgische shirt was hij goed voor 126 caps, 33 goals en 36 assist. In een BMW cabrio werd Hazard binnengereden tijdens de rust, om een rondje langs het veld in het Koning Boudewijnstadion te maken. Applaus en veel liefde was zijn deel. De eerste helft volgde Hazard naast zijn oudste zoon Yannis de match in de eretribune.