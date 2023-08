“Mijn naam op dat truitje was altijd de droom”: volg in ‘Believe’ het verhaal van onze Rode Duivels en hun fans richting EURO 2024

In het hoofd van de spelers, in het hart van hun fans. Met ‘Believe’ lanceren de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Jupiler een nieuwe, zesdelige docureeks waarin verschillende Rode Duivels en supporters richting het EK van 2024 hun persoonlijk verhaal vertellen. Openen doet ‘Believe’ met Dodi Lukebakio, die mee het nieuwe elan van de Duivels belichaamt. “Toen ik m’n naam in de vestiaire zag wist ik: dit is mijn moment”. Kijk nu op VTM GO naar de eerste aflevering, later maken onder anderen Eden Hazard en Jan Vertonghen hun opwachting.

KIJK. Believe duikt in het leven van Lukebakio als Rode Duivel

“Na de harde uitschakeling op het WK nam ik mezelf voor dat ik de volgende selectie zou halen. Respect voor wat de voorbije jaren gepresteerd is. Het was ongelofelijk. Maar nu is het aan ons. Wij moeten iets nieuw doen.”

Aan het woord: Dodi Lukebakio. En hij werd ook opgeroepen voor die eerste EK-kwalificatiewedstrijd, in Zweden. Maar wie bondscoach Tedesco tijdens de grote vernieuwing aan de aftrap zou brengen in Stockholm, daar had zowat iedereen het raden naar. Ook Lukebakio. Tot hij de kleedkamer binnenstapte. “Ik zag mijn naam. En zei tegen mezelf: ‘Oké Dodi. Dit is jouw moment. Het is tijd om het waar te maken. Mijn droom was altijd om mijn naam op een truitje van de Duivels te zien staan. Toen ik mijn shirt zag dacht ik: ‘dat ziet er wel goed uit, hé.”

Lukebakio voelt dat hij in de match zit. “Ik dribbel. Ik daag uit.” En hij is beslissend. Dodi deelt twee assists uit in de 0-3-zege. Dat onder het goedkeurende oog van supporter Luc. Hij gelooft meer dan ooit in de Rode Duivels.

De eerste aflevering van ‘Believe’, vanaf nu te bekijken op VTM GO, staat in het teken van het nieuwe elan bij de Duivels. De tweede aflevering, vanaf 7 september beschikbaar, draait rond ex-kapitein Eden Hazard. Hij beleeft een emotionele avond wanneer hij op de Heizel wordt uitgezwaaid door de fans. Eén van die fans is Kevin, lid van de Blind Devils, die het afscheid van zijn grote held voor geen geld wil missen. In de overige vier afleveringen vertellen onder anderen Johan Bakayoko, Amadou Onana en Jan Vertonghen hoe ze de kwalificatiewedstrijden beleven, net als verschillende fans. En zo is ‘Believe’ niet alleen een ode aan de Rode Duivels, maar ook aan hun supporters.

