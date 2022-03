Met Van der Heyden en Storm? Bondscoach Martínez kondigt selectie aan voor oefenduels tegen Ierland en Burkina Faso

“Onze @StormNikola zit in de preselectie voor de Rode Duivels. Wij dromen alvast van dit beeld, jullie ook?” Gevolgd door een emoji met hartjes in de ogen en een foto van een juichende winger in het shirt van de nationale ploeg. Bij KV Mechelen waren ze bijzonder trots toen bekend raakte dat Storm kans maakt op een selectie . Of hij de definitieve lijst van Roberto Martínez haalt, weten we kort na de middag. Maar het zou alleszins niet verbazen. Storm is aan een topseizoen bezig bij Malinwa. Vijftien doelpunten, zes assists. Hij is één van de smaakmakers in de Jupiler Pro League.