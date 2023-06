Met olympische tickets als inzet en speelsteden waar je wellicht nog nooit van hoorde: alles wat u moet weten over EK U21

Het woord is aan de jeugd. De komende weken verdedigen de Belgische beloften ons land op het EK voetbal in Georgië en Roemenië. Maar wat staat er precies op het spel? En wie zijn de favorieten? Al uw vragen over het EK U21 beantwoord.

Waar komen onze beloften terecht?

De jonge Duivels reizen straks voor de groepsfase naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Een exotisch reisje voor de meerwaardezoeker, maar een voetbalhoofdstad is het allerminst. Het Europees kampioenschap U21 wordt afgewerkt in zowel Georgië als Roemenië, maar de Belgen spelen in Groep A al hun wedstrijden in Tbilisi omdat ze bij dat gastland in de poule zitten. Ook het verdere verloop van het EK zou zich voor België sowieso in Georgië afspelen. Naast Tbilisi wordt er dan ook mogelijk in Batumi en Kutaisi gevoetbald, allebei meer in het westen van het land. Ook de finale is toebedeeld aan Tbilisi, Roemenië krijgt immers de openingsmatch van het EK al.

Opvallend: Georgië en Roemenië deden elk een afzonderlijke poging om het EK te organiseren, maar eind 2020 besliste het uitvoerend comité van de UEFA om de twee landen als co-hosts aan te duiden. Roemenië was al eens gastland voor het EK U21 in 1998, voor Georgië is het een primeur. Sterker nog: hun beloften staan pas voor het eerst in hun geschiedenis op de eindronde van een groot toernooi, omdat ze nu automatisch gekwalificeerd waren.

Volledig scherm © ANP / EPA

In welke stadions wordt er gespeeld?

Georgië:

Adjarabet Arena - Batumi (20.000 plaatsen)

Ramaz Shengelia Stadium - Kutaisi (14.700 plaatsen)

Boris Paichadze Dinamo Arena - Tbilisi (54.202 plaatsen)

Mikheil Meskhi Stadium - Tbilisi (27.223 plaatsen)

Roemenië:

Steaua Stadium - Boekarest (31.254 plaatsen)

Rapid-Giulești Stadium - Boekarest (14.047 plaatsen)

Cluj Arena - Cluj-Napoca (30.201 plaatsen)

Dr. Constantin Rădulescu Stadium - Cluj-Napoca (22.198 plaatsen)

Volledig scherm België speelt zijn tweede groepswedstrijd tegen Georgië in de Boris Paichadze Dinamo Arena. © EPA

Wanneer wordt het EK U21 gespeeld?

Op 21 juni trappen de Belgische beloften hun EK op gang met een wedstrijd tegen Jong Oranje. Op een week tijd werken ze de groepsfase af. Als België het helemaal tot de finale schopt, spelen ze die wedstrijd op 8 juli.

Het speelschema van België:

21 juni: België - Nederland (18u*)

24 juni: Georgië - België (18u*)

27 juni: Portugal - België (18u*)

1-2 juli: kwartfinales

5 juli: halve finales

8 juli: finale

*Belgische tijd

Volledig scherm © Photo News

Wat staat er op het spel?

De titel van Europees kampioen, natuurlijk. We horen het u zo denken. Klopt ook, maar er is meer dan dat. Traditie wil dat op het EK U21 een paar tickets worden uitgedeeld onder de Europese landen voor de Olympische Spelen van het jaar erop. Aangezien de Spelen van 2024 plaats vinden in Parijs, is Frankrijk automatisch geplaatst. De drie andere tickets worden toegewezen aan de top drie van het EK. Engeland maakt ook geen kans op één van deze tickets, omdat zij zoals altijd alleen aan de Spelen kunnen deelnemen onder de vlag van Groot-Brittannië en er geen akkoord werd gevonden met de voetbalbonden van Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Het voetbaltoernooi van de Spelen is voorzien voor U23-teams, waar per land maximum drie oudere spelers mogen deelnemen. Het Belgisch voetbalelftal nam voor het laatst deel aan de Spelen in China (2008), en schopte het toen tot de halve finale. Uiteindelijk moesten mannen als Vincent Kompany, Moussa Dembélé, Jan Vertonghen en Maarten Martens vrede nemen met een vierde plaats.

Volledig scherm © Photo News

Wie zit er (niet) in de Belgische selectie?

Bondscoach Jacky Mathijssen zag vlak voor het EK Arthur Vermeeren en Roméo Lavia geblesseerd afhaken. Het ontbreken van de twee middenvelders is een serieuze aderlating voor onze beloften, maar met Loïs Openda mocht Mathijssen tegelijk wel een aardige opsteker toevoegen aan zijn selectie. Hij scoorde zeven van de veertien goals van de beloften in de kwalificatiecampagne en is dus ook op het EK ongetwijfeld van goudwaarde.

Ook Amadou Onana en Johan Bakayoko - die in deze EK-campagne een belangrijke rol speelden voor onze beloften - konden in principe mee naar het EK, net als bijvoorbeeld Arthur Theate en Jérémy Doku, maar Domenico Tedesco koos ervoor om hen alleen op te roepen voor de interlands tegen Oostenrijk en Estland. Op het EK U21 mogen alleen spelers worden geselecteerd die geboren zijn na 1 januari 2000, omdat zij bij het begin van de kwalificatiecampagne (2021) nog geen 21 jaar oud waren. Schrik dus niet dat het EK onder 21 jaar vol loopt met jongens van 23 jaar oud.

De volledige selectie:

Doelmannen: Maxime Delanghe, Senne Lammens & Maarten Vandevoordt

Verdedigers: Ameen Al-Dakhil, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Hugo Siquet & Ignace Van der Brempt

Middenvelders: Olivier Deman, Arne Engels, Mandela Keita, Eliot Matazo, Nicolas Raskin & Aster Vranckx

Aanvallers: Michel-Ange Balikwisha, Charles De Ketelaere, Anthony Descotte, Loïs Openda, Largie Ramazani, Yorbe Vertessen

Volledig scherm © Photo News

Wat moet u zeker nog weten?

België was - op de twee gastlanden na - het allereerste land dat zich wist te plaatsen voor het EK. Onze beloften pakten eerst 18 op 18 in een groep met Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan en verzekerden zich als groepswinnaar in maart vorig jaar al van de eindronde. Van de zestien deelnemende landen komt België qua coëfficiënt pas op plaats 11, achter onder meer Roemenië, Kroatië en natuurlijk toplanden als Spanje, Portugal, Duitsland en Frankrijk.

Naast de selectie en staf van de beloften zijn er nog Belgen aanwezig in Georgië. Scheidsrechter Erik Lambrechts is één van de twaalf aangeduide arbiters voor het EK, samen met zijn assistenten Jo De Weirdt en Kevin Monteny. Lambrechts fluit de groepen B en D, en mag logischerwijs geen wedstrijden van België fluiten.

België en het EK U21: dat is al lang geen droomhuwelijk meer. Onze nationale beloften wisten zich nog maar drie keer eerder te plaatsen voor de eindronde van het Europees kampioenschap. In 2002 lagen ze er al in de groepsfase uit. In 2007 schopten ze het zoals al eerder aangegeven tot plaats vier. En in 2019 in Italië en San Marino gingen ze roemloos onderuit met drie nederlagen in de poules. De laatste zege van België op een beloften-EK dateert dus al van 2007.

Volledig scherm Scheidsrechter Erik Lambrechts. © BELGA

Wie zijn de favorieten?

België zakt met een sterke selectie af naar Georgië, maar daarin zijn we niet alleen. Titelverdediger Duitsland wordt opnieuw getipt als de grootste favoriet. Naast onder meer Borussia Dortmund-wonderkind Youssoufa Moukoko en Burnley-verdediger Jordan Beyer hebben ze in de breedte een erg sterke kern. Ook Spanje (Sergio Gómez, Nico Gonzalez en Abel Ruiz), Engeland (Taylor Harwood-Bellis, Noni Madueke, Emile Smith Rowe en Curtis Jones), en Frankrijk (Maxence Caqueret, Khéphren Thuram en Pierre Kalulu) kunnen een pak veelbelovende namen opstellen.

Ook Nederland (met bekende namen als Bart Verbruggen, Jurgen Ekkelenkamp, Joshua Zirkzee, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey) en Portugal (Fábio Silva, Nuno Tavares Pedro Neto en Fábio Vieira) behoren tot de outsiders en zullen dus al een lastige horde worden voor België in de poulefase.

Volledig scherm Duitsland is titelverdediger op het EK, ex-Anderlecht-spits Lukas Nmecha (10) scoorde in de finale het enige doelpunt. © UEFA via Getty Images