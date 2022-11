“Met Heynen en co. heeft Martínez omzeggens nooit rekening gehouden”: onze Duivels-watchers menen dat WK-selectie geen verrassingen zal opleveren

Rode Duivels Eden Hazard kijkt uit naar WK: “Ik moet de lat hoog leggen. Ik ga proberen beter te doen dan in 2018"

Binnen minder dan een maand start het WK voetbal in Qatar. Eden Hazard, de aanvoerder van de Rode Duivels, kijkt ernaar uit, zo zegt hij in een interview met de FIFA. Hij is ook enthousiast over bondscoach Roberto Martínez, maar iets minder over de bijnaam ‘Gouden Generatie’.

