Met dit shirt maken de Belgen straks hun statement over het WK in Qatar

Rode Duivels Bondscoach Martínez over afwezigen, late afreis naar Praag en toestanden in Qatar: “Boycot is niet de juiste oplossing”

26 maart Na de winst tegen Wales gaan de Rode Duivels in Tsjechië voor niets minder dan 6 op 6. Yannick Carrasco kan Thorgan Hazard niet vervangen, “maar we hebben voldoende opties”, vertelt bondscoach Roberto Martínez aan VTM Nieuws. Hij had het ook over de late afreis naar Praag en steeds meer landen die hun ongenoegen uiten over de toestanden in Qatar. “We zullen een stelling innemen als alles duidelijk is.”