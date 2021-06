Mertens ziet ook Frankrijk en Engeland als grote favorieten: “Of het nu of nooit is voor ons? Dat denk ik niet”

Rode DuivelsDries Mertens ziet net als Jan Vertonghen twee topfavorieten om het EK te winnen: “Frankrijk in de eerste plaats, gevolgd door Engeland.” En de Rode Duivels ? “Het is een nadeel dat we uitwedstrijden spelen, maar we zijn natuurlijk ook heel sterk.”

“Leuk dat er weer supporters zijn”, opende Dries Mertens zijn persbabbel. “Het is natuurlijk wel een nadeel dat we twee keer in Rusland spelen en in Denemarken. Je speelt liever zoals Italië drie keer thuis. Frankrijk is topfavoriet, gevolgd door Engeland. Ook Italië is heel sterk, maar België natuurlijk ook.”

Vandaag kwam koning Filip de Rode Duivels op het trainingscentrum in Tubeke een hart onder de riem steken. “Hij wenste ons succes en feliciteerde me met het record dat ik van Maradona verbeterd heb”, vertelde Mertens, die ook aangaf te willen blijven bij Napoli. “Voor mij is er alleszins geen reden om te vertrekken. De geruchten druk ik dus de kop in.”

“Of het nu of nooit is voor onze generatie om een prijs te pakken? Dat denk ik niet. Als ik kijk naar hoe we aan het werken zijn aan onze accommodaties en de trainingen, is het makkelijker voor de jongeren om zich aan te passen aan ons spel en sneller een hoger niveau te halen.”

Zijn de Belgen beter dan op het WK, drie jaar geleden? “De honger en de zin voel ik toch wel. We hebben wel aan ervaring ingeboet, ik zou er liever Kompany, Dembélé en Fellaini nog bij hebben”, klonk het bij Mertens. Maar nu is Doku erbij. “Een groot talent. Er staat ook een goeie kop op. Hij heeft een heel grote toekomst voor zich, stilvallen zit volgens mij niet in hem. Een leuke jongen om mee te werken.”

