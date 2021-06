Mertens ziet Frankrijk en Engeland als grote EK-favorieten en stelt Napoli-fans gerust: “Ik denk niet dat ik vertrek”

Rode DuivelsDe Napolitanen kunnen opgelucht ademhalen, want de geruchten zijn fout: Dries Mertens (34) gaat niet weg. En het EK winnen? “Frankrijk is favoriet, maar wij zijn ook goed.”

Plots stond het op Italiaanse websites: “Napoli moet besparen, en dus zijn biedingen op Dries Mertens welkom.” Economisch gezien zou er zowaar iets voor te zeggen zijn - Mertens verdient bruto 15 miljoen euro per jaar bij een club die straks Champions League-miljoenen misloopt -, maar emotioneel en sportief? Neen, toch? Mertens blijft een meerwaardespeler en is god in Napels.

Zijn populariteit kent er geen grenzen. Een koppel heette zijn kind officieel ‘Ciro Dries’. In het Quartieri Spagnoli, zijn Spaanse wijk, siert een muurschildering van Mertens een witte gevel. ‘Ciruzz Mertens, il miglior goleador della Storia del Napoli. Grande.’ Ciro Mertens, de beste schutter aller tijden van Napoli. Een record dat hij afsnoepte van Diego Maradona, voor eeuwig een afgod in Napels, maar de status van Mertens is stilaan gelijkaardig - in de souvenirshops staan hun beeldjes broederlijk naast mekaar. Niet alleen hun initialen hebben ze gemeen, ook de eeuwige liefde van de stad.

Anderzijds: in het voetbal weet je maar nooit. Vandaar de vraag: ‘Moeten we de berichten vanuit Italië serieus nemen?’ Neen, blijkbaar. “Eigenlijk mag ik hier van Napoli niet over babbelen, maar denk niet dat ik zal vertrekken, neen.” Waarna we opmerkten dat er voor Mertens, die mogelijk ook na zijn carrière bij Napoli kan blijven, ook weinig redenen zijn om andere lucht op te snuiven. “Klopt.”

Volledig scherm © Photo News

Dat thema kon op die manier van tafel - in Napoli kunnen ze ook weer naar de orde van de dag. Voor Mertens is dat de EK-voorbereiding in Tubeke, waar hij scherp gehouden wordt door jeugdig talent Jérémy Doku. “Een hele leuke speler”, vindt ook Mertens. “Het is jammer voor jullie (de media, red.) dat jullie maar vijftien minuten van de training kunnen volgen, want dan zouden jullie zelf kunnen zien dat hij veel mooie dingen toont. Als Jérémy zo verder kan gaan, dan wacht hem een grote toekomst. Ik vermoed dat dat zal lukken: er staat een goeie kop op.”

Doku stak het recent niet onder stoelen of banken: hij wil zo veel mogelijk spelen op het EK. Mogelijk gaat dat vroeg of laat ten koste van Mertens, die door blessures een lastig seizoen kende en misschien nog niet top is. “Ik heb gesukkeld met kwaaltjes aan de enkel en de schouder”, gaf Mertens toe. “Dat gaat zo als je ouder wordt. Maar nu is mijn vormpeil goed. Ik voel me lekker.”

Het zal meer dan ooit nodig zijn, nu de Belgen het tegen Rusland - en mogelijk ook nadien nog - zonder Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne moeten doen. Dan is het automatisch kijken naar… Mertens om de kar te trekken. “Jammer dat ze er niet zijn, maar nu is het aan de anderen. Of ik nu meer ga coachen en roepen? (grijnst) Nog meer?”

Nog dit: Mertens ziet België niet als de grote favoriet om straks de trofee te veroveren. “Dat is Frankrijk. Engeland en Italië zijn ook goed. En wij, hé.” Beter dan op het WK 2018 in Rusland? “Mmm, ik weet het niet. In vergelijking met drie jaar geleden verloren we Dembélé, Fellaini en Kompany - belangrijke spelers. Ik had hen toch liever erbij gehad, hoor. Wat denk jij?”

Zelf je EK-ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA