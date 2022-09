“Men zegt vaak: ‘Ge verdient genoeg geld.’ Maar op zo’n momenten betekent dat niets”: Jan Vertonghen over hectische 24 uur die carrière en leven veranderde

RODE DUIVELS“Het was een shock en dat is het eigenlijk nog steeds.” Jan Vertonghen (35) praatte exclusief met onze redactie. Hij was openhartig over de 24 uur die zijn leven en carrière een nieuwe wending gaven. Over die 31ste augustus, toen hij na een gesprek met de coach met tranen op het trainingsveld stond. Dat na een ‘coin flip’ en de keuze voor Anderlecht alles in brand stond. En het moeilijke moment dat hij z’n kinderen moest vertellen dat hun tijd in Portugal erop zat.