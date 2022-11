Meer nederlagen, meer tegendoelpunten én minder goals: cijfers tonen aan hoe het gestaag bergaf gaat met de Rode Duivels

“Élk compartiment is niet langer wat het ooit geweest is.” Onze chef voetbal windt er in zijn analyse geen doekjes om: deze topgeneratie Rode Duivels is over zijn toppunt heen. Dat is niet enkel op het veld in Qatar te zien, maar ook in de cijfers van de laatste jaren. Waar onder het bewind van Roberto Martínez lang schitterende statistieken voorgelegd konden worden, gaat het sinds 2021 gestaag bergaf. Meer nederlagen, gemiddeld minder punten per match, minder goals én meer tegendoelpunten.