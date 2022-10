Medisch bulletin van de Duivels: pessimistisch Real Madrid weet vandaag of Courtois fit raakt voor Clásico

In de race naar het EK, in 2021, had bondscoach Roberto Martínez overigens grotere zorgen dan nu. Axel Witsel had net vijf maanden revalidatie achter de rug na een scheur in de achillespees. Draaischijf Kevin De Bruyne miste de opener tegen Rusland door een oogkas- en neusbreuk, die hij in de Champions Leaguefinale had opgelopen.