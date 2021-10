Mbappé ontsnapt? Dan is daar Jason Denayer om hem terug te roepen: Belgische defensie scoort punten

Rode Duivels HERBELEEF. Duivels trainen eerste keer in Tubeke - Meunier verlaat selectie definitief - Vanaken in aanloop naar Final Four: “Zal niet ontgoo­cheld zijn als ik niet speel”

5 oktober De laatste rechte lijn richting Final Four van de Nations League is ingezet. Vanmiddag verwelkomden Roberto Martínez en zijn staf de Rode Duivels in Tubeke. Weliswaar zonder Thierry Henry, die vandaag afwezig was met een rugblessure. Nadien stonden Axel Witsel en Hans Vanaken de pers te woord. Bij Club blinkt de tweevoudige Gouden Schoen weer uit, en hij is er ook van overtuigd “dat hij de Duivels iets kan bijbrengen”. Om 17 uur trainde de nationale ploeg een eerste keer. Hieronder kan u de entree van de Duivels herbeleven!