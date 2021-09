Matchwinnaar Dennis Praet bezorgt experimentele Rode Duivels zuinige zege tegen Wit-Rusland

Het moet zijn dat de bondscoach zo zijn reden heeft om Zinho Vanheusden niet zijn kans in de basis te gunnen. Vooraf oordeelde Martínez dat de driemansdefensie met Alderweireld - Boyata - Denayer de keuze van de stabiliteit was. Maar als je Lukebakio voorin wel zijn kans geeft, doet dat natuurlijk wenkbrauwen fronsen. Jan Mulder over de basisplaats van Boyata: “Dit elftal is zo onstabiel als de pest. Er kan dus nog wel een ‘onstabieltje’ bij.” Tegen enkele nobele onbekende Wit-Russische aanvallers, was van een vergiftigd geschenk nooit sprake geweest. Misschien acht Martínez, die Vanheusden een hele week zag trainen, de gewezen Rouche nog niet klaar? Feit is dat de verdediging, in tegenstelling tot in Estland vorige week, nauwelijks in de verlegenheid gebracht werd. Slechts één keertje werd Koen Casteels gesolliciteerd - het zegt veel over hoe irritant zwak dit Wit-Rusland was.

In deze interland-zonder-Lukaku kreeg Batshuayi de voorkeur op Benteke. Die begon meteen met waarschijnlijk zijn opvallendste actie van de match. Hij weigerde te knielen voor gelijkheid bij de aftrap. De ene nummer negen is de andere niet. ‘Batsman’ scoorde dan wel niet, hij toonde eens te meer een spits met fameuze neus voor goals te zijn. Lag de bal dan toch in doel na een zware knal van Boyata, stond Michy offside. Je hebt zo van die dagen. Even later, we waren dan net voorbij het halfuur, viel de goal wel. Mooi voorbereidend werk van de weer erg actieve blondies op rechts. Trossard tot bij een weer Saelemakers. Na de tik van die laatste de perfecte kruisbal van Praet, die ook al verrassend de voorkeur had gekregen op Dendoncker. Een ongetwijfeld deugddoend doelpunt voor de middenvelder van Torino na zijn transfer uit Leicester.

Viel er voor de pauze weinig te beleven in Kazan, dan ging het in de tweede helft van kwaad naar erger. Ondanks de inbreng van Eden Hazard, die op het uur Trossard kwam vervangen. Lukebakio kon zich niet doorzetten, vanop de flanken kwamen er te weinig voorzetten die echt voor dreiging zorgden. Zo bleef het bij een erg magere 0-1. Het uitzicht op de moskee naast het Centralniy Stadion Kazan was een pak mooier dan wat er zich op het ook al slechte veld afspeelde. Maar de driepunter is alweer een feit en dat moet je deze Duivels toch nageven. Een uitschuiver tegen een mindere God is hen vreemd. Gelukkig wacht straks de Final Four van de Nations League. Dan wordt een halve finale tegen Frankrijk een pak leerrijker.

