“Martínez zou ook weerwerk moeten krijgen binnen de voetbalbond, maar dat is niet het geval”

Rode Duivels "Laten we niet ál te gek doen": onze chef voetbal ziet hoe het publiek zijn geloof in Rode Duivels nog wat meer kwijt is, maar roept op tot kalmte

10 oktober Twee opeenvolgende nederlagen voor de Rode Duivels onder Roberto Martínez. Een negatieve primeur is dat, maar onze chef voetbal Stephan Keygnaert stelt de bondscoach niet meteen in vraag. Achtergrond bij de twee nederlagen van de Rode Duivels in de Final Four van de Nations League. “De defensieve lacunes zullen in de toekomst niet zozeer opgelost moeten worden door een injectie aan individueel talent, maar dienen een collectief antwoord te krijgen. En dát is dan weer, jazeker, de verantwoordelijkheid van de coach.”