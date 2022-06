Martínez wil pas ná het WK over zijn toekomst praten: “In internationaal voetbal ga je van het ene groot toernooi naar het andere. Daar is niks vreemds aan”

Rode DuivelsRoberto Martínez blijft ook na de 0-1 in Polen bij het oordeel dat zijn toekomst bij de Rode Duivels best pas na het WK uitgeklaard wordt. “Voor mij is dat de juiste timing. In internationaal voetbal ga je van groot toernooi naar groot toernooi”, aldus de bondscoach in gesprek met Gilles De Bilde.

De Belgische voetbalbond wil het contract van Martínez, die zowel bondscoach als technisch directeur is, graag met zes maanden verlengen. Zodat er meteen ook duidelijkheid is rond de periode meteen ná het WK in Qatar. Het oorspronkelijke plan was (of blijft) om pas na het WK te bekijken of beide partijen met elkaar nog zouden doorgaan. Voor onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder mag nu al gecommuniceerd worden dat Qatar ‘the last dance’ van de Spanjaard wordt, Martínez houdt vol om te beslissen na het WK.

“En dat zal de juiste beslissing zijn”, zegt Martínez in Warschau. “Niet voor mij als coach, maar voor het Belgische voetbal. Want iedereen mag er zeker van zijn: mijn enige wil en wens is dat we straks op het WK een zo sterk mogelijk België gaan zien. Ik wil de fans zo trots mogelijk maken. Daarin gaat de komende maanden al mijn werk. En na het WK zien we dan wel. In het internationale voetbal is het toch logisch dat je het bekijkt van groot toernooi tot groot toernooi. Daar is niets vreemd aan.”

Maar in de VTM-studio zijn analisten Jan Mulder en Marc Degryse een ander oordeel toegedaan. “Mij lijkt het best dat er nu al gecommuniceerd wordt dat er na Qatar een streep onder de relatie getrokken wordt”, aldus Degryse. “Zo kan de bond nu al beginnen met de zoektocht naar eventueel een nieuwe TD die een geschikte bondscoach kan vinden. Om aan een nieuwe periode met wat jonge spelers te beginnen.”

Ook Jan Mulder vindt dat nieuw bloed aan het hoofd van de Rode Duivels welkom is. “Na zes succesvolle en schitterende jaren vind ik het toch wel tijd om te wisselen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van Martínez. Zo'n periode van bondscoach heeft een natuurlijke duur die nu stilaan voorbij is.”

Degryse: “Preud’homme in staat om op te volgen”

Voor Marc Degryse zouden Philippe Clement, Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud'homme ideale opvolgers voor Martínez zijn. “Maar omdat die eerste twee niet beschikbaar zijn, blijft eigenlijk alleen Preud'homme over. Of als bondscoach, of als technisch directeur. Hij zou daar ook toe in staat zijn.”

Martínez over Polen - België: “Geleerd uit slotfase in Wales”

Martínez vond dat België geleerd heeft uit de slotfase in Wales, toen de Belgen de 0-1 wel uit handen gaven. “We hebben goed verdedigd in de zestien en veel persoonlijkheid getoond. Het geeft nog meer voldoening om zo te winnen, dan dat het een eenvoudige zege was. Deze matchen dienden om informatie in te winnen voor het WK. En die kregen we. De resultaten waren niet altijd goed, maar perfectie bestaat niet. Niet in het voetbal en niet in het leven. De reactie na Wales was er. Dat onthoud ik.”

