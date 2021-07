Martínez wil niet bevestigen dat hij doordoet als bondscoach: “Ik ga niets emotioneel zeggen”

Coach, wat zijn uw gevoelens na de wedstrijd?

“Diepe droefenis. Ontgoocheling. Deze spelers verdienen deze uitschakeling niet. We zijn gestoten op een zeer goede ploeg. Italië heeft zich in de eerste helft beter aangepast aan wat de wedstrijd nodig had. Wij konden wel dreigen op de counter maar dat was niet onze manier van voetballen. Onze tweede helft was intenser. En we creëerden kansen om de 2-2 te maken. Dat had ons een goed momentum gegeven. Maar ik kan niemand iets verwijten. De attitude van mijn spelers was buitengewoon.”

Heeft Italië u verrast in de eerste helft?

“Italië is kunnen groeien de voorbije maanden. Het is een ploeg die momenteel met de juiste mindset speelt. Er straalt vertrouwen en plezier van hun voetbal. Maar een gelijkmaker van ons had de dingen anders gemaakt...”

Waarom koos u voor Doku?

“De voorbije dagen toonde hij dat hij klaar was. Doku heeft een exceptionele kwaliteit één tegen één. Jérémy pikt van bij de aftrap het tempo van de match op. Hij voetbalde niet als een debutant.”

Hebben de blessures van Witsel, De Bruyne en Hazard een impact gehad op de ploeg op dit toernooi?

«Ik vind dat we de blessures vóór het toernooi van deze drie jongens goed hebben kunnen managen. Ze kwamen terug in de tweede wedstrijd tegen Denemarken en van daaraf hebben ze de ploeg iets bijgebracht. Jammer genoeg was er die wedstrijd tegen Portugal... Eden was ongelukkig, Kevin is door enorm veel pijn gegaan. Het land kan trots zijn op hen.»

Waarom bracht u Carrasco niet in?

“Carrasco was mijn optie voor het geval Doku door zijn beste krachten heen zat. Ik had andere spelers in gedachten voor de andere offensieve rollen. Het is louter een kwestie van profielen.”

Hoe ziet u uw toekomst bij de nationale ploeg? Denkt u reeds aan de finale van de Nations League in oktober?

“Dat is een moeilijke vraag voor mij in deze enorme ontgoocheling. Ik ga niets emotioneel zeggen. Het is te kort na de wedstrijd om hierover uitspraken te doen.”

Volledig scherm Roberto Martínez. © Photo News