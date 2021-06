Martínez: “We waren niet voldoende competitief. Dat gebeurt na een zwaar seizoen”

Dit was de passage van de Rode Duivels in ‘Deviltime’ op VTM: “We zijn meer klaar dan in 2018. Dit is hét moment”

3 juni En of ze klaar zijn voor het Europees kampioenschap. “Meer dan in 2018”, grijnsde Romelu Lukaku in Deviltime op VTM. “We moeten lelijk kunnen winnen.” Liefst zeven wedstrijden lang. En avant, marche!