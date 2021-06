Martínez: “Vooral blij dat Hazard, Witsel en De Bruyne weer meespelen, Vermaelen is een voorbeeld”

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martínez reageert opgelucht na de wedstrijd tegen Finland. Niet enkel omdat de Rode Duivels wonnen, maar vooral omdat de blessureperikelen achter de rug lijken: “Als je me voor het toernooi vroeg wat mijn doel was, dan wou ik enerzijds negen op negen pakken en anderzijds alle geblesseerde spelers weer speelklaar krijgen. Ik ben zeer tevreden om Eden (Hazard), Axel (Witsel) en Kevin (De Bruyne) 90 minuten te zien spelen.” Bekijk hierboven zijn volledige reactie.

Roberto Martínez stond na afloop in afwachting van de persconferentie een beetje tactische les te geven aan Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond. Mogen we weten waarover het ging, meneer Bossaert?

Martínez oogde niettemin ontspannen.

“Dit was een heel professionele wedstrijd van de ploeg - met name zonder bal. De spitsen van Finland hebben heel clevere loopbewegingen. Zij kunnen je in de problemen brengen en dat is nooit gebeurd.”

Hij gooide met bloemetjes naar de tegenstander: “De Finnen konden geschiedenis schrijven voor hun land - veel enthousiasme en veel hard werken. Dat maakte het extra lastig voor ons.”

Martínez had het over een eerste helft “waarin we niet ons normale vloeiende spel hebben gevonden”.

De bondscoach kon pas helemaal ontspannen zijn bij het eerste doelpunt. “De 1-0 bevrijdde ons. Vermaelen is een voorbeeld voor elke voetballer. Dit is wat je van zo iemand verwacht op een groot toernooi: het verschil maken.”

Lof voor Doku en Hazard

Martínez was voorts vol lof voor Doku - “een sensatie één tegen één” - en had het over de achtste finale in Sevilla van zondag.

“We weten waar we voor staan. Het zal er snikheet zijn, op een traag veld. We hebben vijf dagen om ons daarop in te stellen. Het is belangrijk dat we een ploeg op de been brengen waarin elke speler zijn rol kent. Dát is groeien in een toernooi.”

Ook Eden Hazard moet groeien.

“Ik hou ervan om Eden bezig te zien. Hij had twee keer kunnen scoren, had een penalty kunnen krijgen en was vaak bij de acties betrokken. Hij nam zijn verantwoordelijkheid.”

En Martínez besloot waarom nog eens spelen in de bakoven van Sint-Petersburg deugd deed... “De warmte van Sevilla kun je niet nabootsen in Tubeke. Daarom is het goed dat we hier al eens konden proeven.”

