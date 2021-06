Martínez verklaart keuze Boyata, maar is vooral blij met betere nieuws rond Eriksen: “Schok voor alle spelers”

Wat betreft aparte voorbereiding op een interland, kan België - Rusland tellen voor de Rode Duivels. Net toen de spelers zich opmaakten om zich richting de spelersbus te begeven en de korte rit naar het Saint Petersburg Stadium aan te vatten, kregen ze rond de klok van kwart voor zeven het aanvankelijk dramatische nieuws rond Christian Eriksen binnen. “De spelers zijn op de hoogte van de toestand van Eriksen”, aldus bondscoach Roberto Martínez bij Sporza even voor de match. “Het was een schok voor iedereen. In onze groep zitten internationals die met hem spelen of gespeeld hebben ( lees daar meer over hier ). Het nieuws dat hij goed herstelt, was bijzonder belangrijk. We zijn hier om onze job te doen, maar een ideale voorbereiding was het natuurlijk niet.”

Eén grote verrassing in de basiself van Martínez. Geen Denayer of Vermaelen, wel Boyata. “Dedryck kent Dzyba. Hij heeft er in onze WK-kwalificatie twee keer uitstekend op gespeeld. Dat is ontegensprekelijk een voordeel voor ons. Boyata is sterk in de lucht en kan de fysieke duels met hem aangaan. Dit is een toernooi, daarin moet je soms wedstrijdspecifiek denken. Dat is hier een voorbeeld van. Mertens heb ik de voorkeur op Doku gegeven omdat hij weet wat het is om zo'n openingsmatch te spelen. Remember het WK 2018 tegen Panama, toen hij de opener maakte. Dries weet wat er moet gebeuren in zo’n matchen, die ervaring is essentieel.”