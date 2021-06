Martínez tevreden over Eden Hazard: “Hij oogt fysiek sterk, ik maak me geen zorgen om hem”

ROde DuivelsEen dag na de 0-2-zege tegen Finland heeft bondscoach Roberto Martínez de pers toegesproken in Tubeke. Martínez blikte tevreden terug op de groepsfase, maar de focus ligt nu al op de wedstrijd van zondag. Of Eden Hazard ook dan in de basis staat, wilde de Spanjaard nog niet kwijt, maar de prestatie van Hazard maandag stemde de bondscoach wel tevreden. “Hij had plezier.”

De groepsfase zit erop, het EK kan nu écht beginnen. Roberto Martínez kan de eindfase met een gerust gemoed aanvatten, want de bondscoach van de Rode Duivels zag tot nu toe geen enkele reden tot klagen — de blessure van Timothy Castagne buiten beschouwing gelaten dan. “Natuurlijk kunnen we nog verbeteren. Maar als je me voor het toernooi verteld had dat Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne negentig minuten zouden spelen tegen Finland, was ik erg tevreden geweest. Ik ben heel gelukkig met de manier waarop iedereen presteert.”

De naam van Eden Hazard is gevallen. De aanvoerder van de Belgen speelde gisteren voor het eerst sinds november 2019 nog eens een volledige wedstrijd. Hoe evalueert de bondscoach het optreden van Hazard? “Het is geweldig dat Eden negentig minuten speelde. Hij had plezier, had een goeie verstandhouding met de spelers rondom hem... Bovendien oogt hij fysiek sterk. Ik maak me geen zorgen om hem.”

Slechte grasmat

Ook Romelu Lukaku behoorde maandag weer tot de uitblinkers bij de Rode Duivels. Big Rom had geen rust nodig en pikte opnieuw z'n doelpuntje mee. “Romelu is fysiek op zijn best. Het zou niet goed geweest zijn om hem gisteren te laten rusten en zo lang niet te laten spelen tot de wedstrijd van zondag. Hij heeft wedstrijdritme nodig, vandaar de beslissing. Bovendien behoudt een spits die goals maakt het momentum. Ook zijn samenspel met Hazard en Doku stond me erg aan, terwijl ze nog niet samengespeeld hadden.”

Zondag staat België voor de volgende opdracht, de 1/8ste finale. Tegen welke tegenstander is nog niet bekend — “dat moeten we accepteren” —, maar de locatie is wel geweten: Sevilla. De Spanjaarden klaagden na hun thuismatchen al over de kwaliteit van de grasmat van La Cartuja. “Ik heb het zelf nog niet gezien”, aldus Martínez. “We hoorden inderdaad al dat het niet is wat het moet zijn. Hopelijk is de grasmat tegen zondag in optimale conditie.”

Tot slot nog dit: bondscoach Martínez gaf aan dat hij in de 1/8ste finales normaal gezien over een volledig fitte kern kan beschikken. Thorgan Hazard hervat woensdag de groepstraining.

