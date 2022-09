Martínez: "Sommige jongens die al lang bij de groep zijn, zullen niet meegaan naar WK" - Witsel: "Hier ben ik Axel de middenvelder”

Iedereen is fit voor de confrontatie met Wales, laat Roberto Martínez weten. “We hebben Denayer natuurlijk opgeroepen om in contact te blijven met de groep. Hij gebruikt deze interlandbreak om te werken zoals hij dat bij een club zou doen. Met Boyata gaan we opletten. Er is geen blessure, maar hij heeft nog wat werk. Hij gaat morgen alvast niet spelen, we willen geen risico’s nemen.”

Het zal zaak zijn een goed doelpuntensaldo bij elkaar te voetballen tegen Wales, in aanloop naar de match tegen Nederland. “Ons doel is om voort te bouwen op onze prestaties in juni. Tegen Polen was het goed, tegen Nederland was een teleurstelling. Natuurlijk willen we nu weer winnen, het is ook onze laatste thuismatch voor het WK. Als we niet winnen van Wales, is het voorbij voor ons. Maar op dit moment zijn we nog niet bezig met zondag.”

De selectie voor het WK? “We hebben nog maar drie matchen voor het WK begint, dus deze twee wedstrijden gaan ons de finale info geven die we nodig hebben. We hebben een paar spelers die - als ze fit zijn - altijd erbij zijn. En een paar jongens waar het af zal hangen van hun minuten, hun vorm, en hun prestaties in dit tweeluik. Er staat veel op het spel. Vanwege de grote groep van 26 waar we al lang mee werken, zal het wel zo zijn dat er jongens niet mee zullen gaan, die wel al lang bij de groep horen.”

Axel Witsel: “Hier ben ik Axel de middenvelder”

De bondscoach ziet Witsel vooral als een verdedigende middenvelder in zijn team. Witsel ziet dat zelf ook zo. “Hier ben ik Axel de middenvelder. (lacht) Ik hoop ook binnen enkele weken bij Atlético op het middenveld te spelen. Ik ben er nog niet lang, het belangrijkste was om te spelen in het begin. Ik wil het team helpen, en de coach weet ook wel wat m’n favoriete plek is.”

Quote Als we morgen niet winnen, kan het al gedaan zijn. We moeten niet gaan rekenen, het is aan ons om de drie punten te pakken Axel Witsel

Witsel ziet de interlandbreak voor de Nations League niet als een extra last in de drukke kalender, en onderstreept het belang van de match tegen Wales. “Morgen wordt heel belangrijk. Als we nog eerst kunnen worden, spelen we de Final Four hier in België. Dat zou geweldig zijn voor ons, de fans en het hele land. Als we morgen niet winnen, kan het al gedaan zijn. We moeten niet gaan rekenen, het is aan ons om de drie punten te pakken. Er zijn andere landen, neem nu Frankrijk, Spanje of Brazilië, die nog een heel sterk team hebben. En op een WK heb je altijd verrassingen. We moeten het match per match bekijken op een WK.”

