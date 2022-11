Geen goed voetbal, maar wel drie punten. En dus was de perfectionist in Kevin De Bruyne niet tevreden met prestatie van de Rode Duivels tegen Canada. “Het was niet goed”, verwoordde Kevin De Bruyne zijn gevoel. “We bouwden niet goed op terwijl er wel degelijk veel ruimte was”, zei hij. “Het was niet goed genoeg, maar we weten wat we moeten veranderen. De precisie ontbrak, ook bij mij. Er was wel vechtlust, dat is een minimumvereiste.” Een verklaring voor de matige vertoning van de Belgen had De Bruyne niet. “Zo’n eerste match op een groot toernooi is altijd speciaal. Ik had geen stress, maar ik kan alleen voor mezelf praten. We maakten het onszelf moeilijk en daardoor kwam er stress in de ploeg.”

En dan was er die felle discussie met Toby Alderweireld, vlak na de 1-0 van Batshuayi. “Dat zijn voetbalzaken”, haalde De Bruyne de schouders op. “Ik denk dat er veel meer ruimte lag om te voetballen, terwijl wij in mijn ogen te vaak de lange bal zochten. Daar ging die discussie over. De punten zijn binnen, dat telt. Maar we moeten realistisch zijn, het moet beter. Inclusief mezelf.”

Volledig scherm © Photo News

Martínez: “Overwinning was het belangrijkste”

Bondscoach Roberto Martínez was opvallend optimistisch na de matige prestatie van zijn team. Voor hem telden vooral de drie punten. “Dit was een moeilijke match. We moeten realistisch zijn: we speelden niet goed. De Canadezen waren beter in wat zij deden, dan wij. We zijn gewonnen op basis van talent en ervaring. Dankzij de kwaliteit van onze keeper bleven we in de match, met die redding. Canada verdiende meer op basis van hun prestatie.”

“We winnen, dat is het belangrijkste vandaag”, ging hij verder. “Zoals altijd moeten we nog groeien in dit toernooi en dingen verbeteren. Veel topteams zijn verloren, omdat je op een WK altijd nog moet groeien. Als je dat kan doen, maar tegelijk ook je matchen wint, dan is dat iets waar je op kan bouwen.”